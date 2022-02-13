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Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantı sona erdi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantı sona erdi

13.02.2022 01:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği çalışma yemeği sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği çalışma yemeği sona erdi.

Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri'nde çalışma yemeğinde bir araya geldi.

6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasının son şeklinin ele alındığı toplantı 5 saat 15 dakika sürdü.

Toplantıda parti genel başkanlarına sunulan 24 sayfalık taslakta, parlamenter sisteme yönelik hukuki adımların yanı sıra gündemdeki bazı sorunlara ilişkin düzenlemelerin yer aldığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantı sona erdi
Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantı sona erdi
Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantı sona erdi

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İYİ Parti, Muhalefet, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantı sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun davetiyle 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği toplantı sona erdi - Son Dakika
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