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Kılıçdaroğlu'nun "hançer" çıkışına Akşener'den yanıt: Her fırsatta bizi gömmeye çalışıyorlar ama tohum olduğumuzu öğrenemediler - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun "hançer" çıkışına Akşener'den yanıt: Her fırsatta bizi gömmeye çalışıyorlar ama tohum olduğumuzu öğrenemediler

Son Güncelleme: 04.11.2023 17:18

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." sözleriyle isim vermeden İYİ Parti lideri Meral Akşener'i hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi. Akşener, "Milletin iradesi esastır diyoruz. 'En iyisini biz biliriz.' diyorlar. 'Türkiye'nin geleceği' diyoruz 'Belediyeler bize lazım, sakın ha!' diyorlar. Her fırsatta bizi gömmeye çalışıyorlar ama bizim tohum olduğumuzu hala öğrenemediler." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda, bir kez daha genel başkan olmak için yarışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yanıt geldi. Akşener, "Milletin iradesi esastır diyoruz. 'En iyisini biz biliriz.' diyorlar. 'Türkiye'nin geleceği' diyoruz. 'Belediyeler bize lazım, sakın ha!' diyorlar. Her fırsatta bizi gömmeye çalışıyorlar ama bizim tohum olduğumuzu hala öğrenemediler." dedi.

KILIÇDAROĞLU: SIRTIMDAKİ HANÇERLERLE SEÇİME GİRMEK ZORUNDA KALDIM

Yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına giden CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri damga vurdu. İsim vermeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Kılıçdaroğlu, "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım! Yükümüz ağırdı. Beni asıl üzen, sırtımdaki yük değildi, sırtımdaki hançerlerdi." ifadelerini kullandı.

AKŞENER: HER FIRSATTA BİZİ GÖMMEYE ÇALIŞIYORLAR

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Akşener'den yanıt gecikmedi. Grup toplantısında yaptığı bir konuşmasından kesit paylaşan Akşener, çarpıcı bir not da düştü. Videoda Akşener, "Milletin iradesi esastır diyoruz. 'En iyisini biz biliriz.' diyorlar. 'Türkiye'nin geleceği' diyoruz. 'Belediyeler bize lazım, sakın ha!' diyorlar. 'Memleketin güvenliği ve huzuru' diyoruz, iktidara yanlamakla suçluyorlar. Her fırsatta bizi gömmeye çalışıyorlar ama bizim tohum olduğumuzu hala öğrenemediler." ifadelerini kullandı.

"HAKKIN YANINDA DURUYORUZ"

Akşener, paylaşımına düştüğü notta ise şunları söyledi: "Biz, İYİ Partiliyiz! Gazi Mustafa Kemal Atatürkümüzün; "Cumhuriyeti yükseltecek olan sizlersiniz!" diyerek verdiği kutlu görevi, siyasetin yeni düzenini kurmak için üzerimize alıyoruz! Hürüz, haklıyız, hakkın yanında duruyoruz!"

Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' çıkışına Akşener'den yanıt: Her fırsatta bizi gömmeye çalışıyorlar ama tohum olduğumuzu öğrenemediler

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun 'hançer' çıkışına Akşener'den yanıt: Her fırsatta bizi gömmeye çalışıyorlar ama tohum olduğumuzu öğrenemediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun "hançer" çıkışına Akşener'den yanıt: Her fırsatta bizi gömmeye çalışıyorlar ama tohum olduğumuzu öğrenemediler - Son Dakika
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