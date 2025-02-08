Kılıçdaroğlu'nun ''İhanete uğradım'' çıkışına Özgür Özel'den yanıt - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'nun ''İhanete uğradım'' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

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Konuk olduğu bir programda ''Sırtımdan hançerlendim'' açıklamasıyla ilgili konuşan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir'' sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den cevap geldi. Bu açıklamayı üzerine alınmadığını ifade eden Özel, ''Çünkü hiç ihanet etmedim'' karşılığını verdi.

08.02.2025 13:26  Güncelleme: 13:38
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Önceki gün KRT TV canlı yayınına katılan eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sırtımdan hançerlendim" açıklamasının sorulması üzerine "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Eğer bir tereddüt, farklı görüş varsa bu çok rahat dillendirilebilir, eleştirilebilir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

ÖZEL'DEN O SÖZLERE YANIT GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel, o sözleri üstüne alınmadığını belirtti. Özel, yaptığı açıklamada "Kemal Bey'in 'Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir' sözünü hiç üstüme alınmadım, hiç etmedim çünkü hiç etmedim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

"O FOTOĞRAF DEĞİŞMEZ"

Sözlerinin devamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile bir görüşme yapacaklarını ifade eden Özel, "Yarın uygun bir zamanda ve ortamda İmamoğlu ve Yavaş'la konuşacağız. Ekrem Başkan ile Mansur Başkan'ın Türkiye'ye umut veren, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek Türkiye'ye diz çöktürecekler. Biz bunun farkındayız" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN O ŞİİRİ OKURSA SÖZÜMÜ GERİ ALIRIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, "Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir ne şiir ne sanat ne kültür bilir" sözlerine de açıklık getiren Özel, "Benim Erdoğan'a cevabım bu sınırlar içinde olur. Cahil değilse bildiğini göstersin. Erdoğan Brecht'in Halkın Ekmeği şiirini okursa sözümü geri alırım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu\'nun \'\'İhanete uğradım\'\' çıkışına Özgür Özel\'den yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun ''İhanete uğradım'' çıkışına Özgür Özel'den yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Serkan Acar:
    KENDİ PARTİSİNE VE LİDERİNE İHANET EDENLER ŞÜPHESİZ ÜLKESİNE DE GÖZÜNÜ KIRPMADAN İHANET EDER 185 13 Yanıtla
  • Ali :
    Bunlar mi Devleti yönetecekler. Biz bunlarami güvenecegiz. Vay bunlara oy veren Vatandasin haline.Oy vermeden önce iyice düsünün gittiginiz yol, yol degil. 129 67 Yanıtla
  • sezai duran:
    Lastikten Kılıçdaroğlu sen git Battalgazide oyna siyaset artık sana 1 numara büyük bay bay bay kemal. 90 79 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Deniz Baykal'a Kemal Kılıçdaroğlu ihanet etti. Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel ihanet etti. Özgür Özel'e de Ekrem İmamoğlu edebilir. Bu çark böyle işliyor. Etme bulma Dünyası... 139 22 Yanıtla
  • osman şahin:
    BÜTÜN SİYASİLERİ TOPLASANIZ BİR TANE SELAHATTİN DEMİRTAŞ ETMEZ 40 120 Yanıtla
  • Çuvaldız:
    geçmişini unutan balık hafızalı emekliler, bu basiretsiz, projesiz ve esersiz siyasetçi müsfettelerine erken seçim çağrısı yaptırma cesaretini verdi, TEBRİKLER 76 47 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    anlayamadığım bir şey.özgür bey chp genel başkanı, neden kendisi cumhurbaşkanı adayı olmuyor.kendine güvenmiyormu, toplummu onu kabul etmiyor .eğer öyle ise, o zaman parti yönetimini devretsin.bence daha iyi olur. 69 20 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    imamoğlu . gerisi boş! 7 62 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    demokrasi budur iste davutoglu babacan mehmet simsek hain değilmiydi ama chp de olan demokrasi akpde yok 5 54 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    ne ihaneti 12 sefer yenilmişsin bide ihanetten mi bahsediyon 43 3 Yanıtla
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