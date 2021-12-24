Kılıçdaroğlu'nun "Kürdistan lafından rahatsız oluyorum" tavrına, HDP'den tepki: Kürdü nasıl kabullenecek? - Son Dakika

Geçtiğimiz gün Ankara Elmadağ'da katıldığı muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasında Kılıçdaroğlu"HDP'ye ne diyorsunuz? İttifakta mı? Kimileri 'Kürdistan diyor rahatsız oluyor musunuz?" sorularına yanıt verdi.

"BEN DA RAHATSIZ OLUYORUM"

CHP lideri Kürdistan denilmesinden rahatsız olduğunu belirterek şu şekilde konuştu: "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?"

"PKK İLE HDP'Yİ AYIRMAK LAZIM"

HDP ile ittifak iddialarına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "HDP ittifakta değil, bir işbirliği içinde de değiliz. Ama biz herkesle olduğu gibi HDP ile de görüşüyoruz. 6.5 milyon oy almış bir parti. Meclis'te başkanvekili var, milletvekilleri var, HDP'li Meclis Başkanvekili'nden söz istiyoruz, AK Parti de istiyor. PKK ile HDP'yi ayırmak lazım. Biz terörün karşısındayız. Biz, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'yle birlikte altı parti güçlendirilmiş parlamenter sistemi konuşuyoruz. Onlar da ittifakta yok. Ama altı parti konuşuyoruz anayasayı." dedi.

HDP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ: KÜRDÜ NASIL KABULLENECEK?

Bu sözlerin ardından HDP Van milletvekili Murat Sarısaç sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'nun Kürdistan sözlerini alıntılayan vekil, paylaşımına "Kürdistan'dan rahatsız olan Kürdü nasıl kabullenebilir ki?" yazdı.