Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmelerini gerçekleştirdiği Ankara'nın Çankaya ilçesindeki ofisi, mülk sahibi tarafından satışa çıkarılırken gelişmenin kamuoyuna yansıması sonrasında ilan yayından kaldırıldı.
CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması 8 Eylül'e ertelendi. Mahkemeden "mutlak butlan" çıkması halinde partinin başına döneceği konuşulan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da siyasi görüşmelerini yürüttüğü ofis ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çankaya'daki ofis, mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı.
Mülk sahibi, internet sitesinde yayınladığı ilanda konut için 48 milyon lira isterken, kişisel ihtiyaçlar nedeniyle satış kararını verdiğini belirtti. Söz konusu ofisin Kılıçdaroğlu tarafından boşaltılıp boşaltılmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Ofisin satışa çıkarıldığı haberlerinin ardından söz konusu ilanın kaldırıldığı görüldü.
İlana girildiğinde "Yayında olmayan ilanlar verilerin gizliliği nedeniyle görüntülenememektedir" mesajı görülüyor.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'nun ofisinin satış ilanı birdenbire yayından kaldırıldı - Son Dakika
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