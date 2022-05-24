Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya AK Partili Hamza Dağ'dan ilk yanıt: Kendisine verilen görevi yerine getirdi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya AK Partili Hamza Dağ'dan ilk yanıt: Kendisine verilen görevi yerine getirdi

24.05.2022 22:29
Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya AK Partili Hamza Dağ'dan ilk yanıt: Kendisine verilen görevi yerine getirdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Saat 22.00'de Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" dediği videoyu paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun videoyu yayınlamasının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan tepki geldi. Dağ, açıklamasında "Bugün yine kendisine verilen görevi yerine getirdi." ifadelerine yer verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Onlar kaçacak yer ararken, bizim başka memleketimiz yok. Biz bir yere gitmiyoruz, bu devleti birlikte ayağa kaldıracağız. Başını dik tut sevgili halkım. Sen varsın ve daha iyisini hak ediyorsun. Geliyor mutlu, huzurlu günler!" notu ile beklenen videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.

"KILIÇDAROĞLU, FETÖ'NÜN SÖZCÜSÜ OLACAK GÜCE NASIL ERİŞTİ?

Videonun dolaşıma girmesinin ardından AK Parti'den art arda tepkiler geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı açıklamada "Bugün yine kendisine verilen görevi yerine getirdi... Kemal Kılıçdaroğlu adlı düşük kabiliyetlere sahip, silik şahıs, partisinde sözü geçmeyen bir grup başkanvekili iken, bir FETÖ klasiği olan kaset kumpası yoluyla CHP'yi ele geçirecek, FETÖnün sözcüsü olacak güce nasıl erişti?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya AK Partili Hamza Dağ'dan ilk yanıt: Kendisine verilen görevi yerine getirdi

"CHP'NİN DÖNÜŞÜMÜ BÖYLE BAŞLATILIYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsveç merkezli Silk Road adlı bir enstitünün henüz 2008'de çizdiği gelecek senaryosunda, Baykal yerine Kılıçdaroğlu göreve geliyor. 2009'da İBB adaylığı, 2010'da kaset kumpası sonucunda genel başkanlık. Senaryo gerçek oluyor. CHP'nin dönüşümü işte böyle başlatılıyor.

"PARTİ BÖLÜCÜ SÖYLEMLERE EMPATİ DUYAN İSİMLERLE DOLDURULUYOR"

CHP'de ulusal güvenliği önceleyen etkin isimler ve kadrolar peyderpey tasfiye edilip partinin delege yapısı ele geçirilirken; parti marjinal sol düşünceye sahip, bölücü söylemlere ve kişiliklere sempati duyan birçok isimle dolduruluyor.

"O İSİM KILAÇDAROĞLU"

27 Mayıs'tan bu yana tüm darbelerin sözcüsü olan CHP ve kadroları 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye göre dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm için ise bir figür gerekliydi. İşte o isim, Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

"ONLARIN CESARETİYLE 'KAÇACAK' DİYOR"

Siyasi kariyerini FETÖ tezleriyle siyaset yapmaya adayan, kumpas mahsulü, FETÖnün Sözcüsü atanmış Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 2014'te FETÖ'cülerin kanalında Cumhurbaşkanımız için kimlerin verdiği cesaretle "kaçacak" dediyse, şimdi yine onların cesaret vermesiyle "kaçacak" diyor.

"KAÇACAK DEDİĞİN LİDER KAÇMADI"

Kaçacak dediğin lider hiçbir zaman kaçmadı, her zaman milletinin yanında oldu. O lider ki, 15 Temmuz gibi bir günde milletine liderlik etti, "topunuz gelin" diyecek cesareti gösterdi. Peki ya sen? Bir zavallı gibi tankların arasından kaçtın, olanları evde izledin.

"CUMHURBAŞKANIMIZ YİNE KAZANACAK"

Ve seni yine sahaya sürüyorlar. Yalan, çamur ve iftira siyaseti yoluyla gündeme gelmek için her ne yaparsan yap, liderlik yapamayacak silik bir kişilik olduğunu gizleyemeyeceksin. Cumhurbaşkanımız yine kazanacak. Sen de bunu mutfağından izleyeceksin."

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Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya AK Partili Hamza Dağ'dan ilk yanıt: Kendisine verilen görevi yerine getirdi - Son Dakika


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