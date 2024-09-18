Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 20. Olağanüstü Kurultay'a katılmayan eski lider Kemal Kılıçdaroğlu için, "Kılıçdaroğlu'nun taahhütleri tüzüğün içerisine koyulmuştur. Kendisini ayrıntılı bilgilendirdik" demişti. Özel'i canlı yayında yalanlayan Kılıçdaroğlu, "Bana kurultaydan bir gün önce geldi taslak. Dolayısıyla okuyup görüş hazırlama fırsatım olmadı. Ama benim tüzük değişikliğine olumlu baktığım ya da olumlu görüş beyan ettiğim şeklindeki açıklamalar doğru değil." ifadelerini kullandı.

18.09.2024 23:52
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 canlı yayınında açıklamalarda bulundu. CHP'nin tüzük değişikliğinin oylandığı 20. Olağanüstü Kurultayı'na katılmamasıyla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, taslağın kendisine geç geldiğini, bu nedenle görüş belirtemediğini belirtti.

"TÜZÜKLE İLGİLİ GÖRÜŞ HAZIRLAMA FIRSATIM OLMADI"

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Tüzük konusunda bilgi verdi, Özgür Bey sağ olsun. Görüşümü sordu. 'Yazılı bir metin olmadan benim görüş beyan etmem doğru olmaz' dedim. Bana kurultaydan bir gün önce akşam 19:00 civarında geldi taslak. Dolayısıyla okuyup görüş hazırlama fırsatım olmadı.

"TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE OLUMLU BAKTIĞIM ŞEKLİNDEKİ AÇIKLAMALAR DOĞRU DEĞİL"

Ama kurultayda yapılan açıklamalar, benim tüzük değişikliğine olumlu baktığım ya da olumlu görüş beyan ettiğim şeklindeki açıklamalar doğru değil. Şimdi bir söz verilirse topluma ve bu söz doğrudan Genel Başkan tarafından verilirse, sözünün havada kalmaması lazım. Üç dönem kuralı geliyorsa, üç dönem kuralları uygulanması lazım. Ama üç dönemi doldurmuş olanların da tekrar seçilebileceği formülü koyarsanız, bu olmaz. Bu doğru olmaz. Diyelim ki ön seçim yapıyorsanız, ön seçimi yargı denetimi de yapmanız lazım ki gerçek anlamda bir ön seçim olsun. Ve buna benzer verilen vaatler var. O vaatlerin gerçekleşmemesi beni de üzdü.

KURULTAYA NEDEN KATILMADI?

Gittiğiniz zaman bu tartışmaların bir parçası olmak zorundasınız. Gittiğiniz zaman yanlış yapıldığını söylemek zorundasınız. Ben de o tür bir tartışmanın içine girmemek ve parçası olmak istemedim. Bunu özel bir tartışma konusu yapmak istemem. Ama verilen sözler varsa partililere, o sözlerin tutulması gerekir.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu'na tüzükle ilgili ayrıntılı bilgi verildiğini belirten Özel şunları söylemişti: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun taahhütleri tüzüğün içerisine koyulmuştur. Ayrıca Sayın Genel Başkanımızı geçtiğimiz pazar günü, Sayın Mansur Yavaş ve Ankara İl Başkanı ile ziyaret edip tüzük üzerine ayrıntılı bilgilendirme tarafımdan yapıldı. Dün son hali mail olarak yollanmış, teyit alınmış ve üzerinde bir öneri, düzeltilmesi gereken bir nokta varsa da bana ileteceğini Sayın Kılıçdaroğlu tarafından ifade etmiştir. Önceki genel başkanlarımız eksik olmasınlar, seçildiğim günden bugüne partiye güç katacak her davetimize icabet ettiler. Geçtiğimiz hafta İstanbul İl Başkanımız ile birlikte yaptığımız toplantıda da tüzük hakkında kendilerine bilgilendirmede bulunduk. Bu tüzük ne benimdir ne Kemal Bey'indir. Bu tüzük kapsayıcılığı bakımından bütün komisyon eliyle bu örgütümüzündür" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Özel\'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • abdurrahman yilmazturk:
    Kilicdaroglu partiden elini çek. 3 3 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    Bi defolup gidermisin artık, yetersiz. 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum - Son Dakika
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