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Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i bombaladı: Demir kapılar arkasında gizlendi - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i bombaladı: Demir kapılar arkasında gizlendi

30.12.2021 16:39

Randevu alamadığı gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na giden ancak içeri alınmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e sert sözlerle yüklenen Kılıçdaroğlu, "MEB'e gittim, bakan demir kapılar arkasında gizlendi. Beklediğimiz sonuç elbette. Ne diyecek? 'Bakanlığı torpile peşkeş çekmedim' mi diyecek? Diyemez. Ancak kaçar" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, atanamayan öğretmenler ve mülakat sistemi ile alakalı olarak dün akşam yaptığı açıklamayla bugün saat 13.00'da Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun MEB binasına gideceği haberinin ardından bakanlığın kapısına zincirli kilit vurulması dikkat çekerken, içeri alınmayan Kılıçdaroğlu ise kapıda yaptığı konuşmasında "Evlatlarımızın hakkı yeniyor. Bu şeytanlarla hesaplaşmak boynumun borcu" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i bombaladı: Demir kapılar arkasında gizlendi

"BAKAN, DEMİR KAPILAR ARKASINA GİZLENDİ"

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmanın ardından sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulundu. MEB'e gittiğini ancak bakanın kendini demir kapılar arkasına gizlediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Beklediğimiz sonuç elbette. Ne diyecek? "Bakanlığı torpile peşkeş çekmedim" mi diyecek? Diyemez. Ancak kaçar. Torpil her yere sirayet etmiş durumda. Tüm devlet kurumları kanserin son safhasında" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i bombaladı: Demir kapılar arkasında gizlendi

"İÇİNDE ÇALIŞAN TEK BİR ŞEY YOK"

Açıklamalarının devamında ise Kılıçdaroğlu, "Bakmayın siz binaların koca koca oluşuna, içinde çalışan tek bir şey yok. Sarayın emirlerini uygulayan zalimler; acı içinde kıvranan dürüst bürokratlar. O dürüst bürokratlar için de dayanıyorum o kapılara. Sabretsinler, az kaldı. Ayrıca buradan seslenmek istiyorum zalimlere. Sizleri bağışlamak haksızlık yapılanlara cefadır. Tügva'cıları yerleştirmek için, Türkiye'nin en parlak zihinlerini ekmeksiz bıraktınız. O zincirler sizi koruyamayacak, az kaldı. Hangi kurum çürüdüyse tanışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i bombaladı: Demir kapılar arkasında gizlendi

BAKAN ÖZER: EMRİVAKİ TALEBİ KARŞILAMAMIZ BEKLENMESİN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilgili açıklamasında "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin." ifadelerine yer vermişti.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i bombaladı: Demir kapılar arkasında gizlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i bombaladı: Demir kapılar arkasında gizlendi - Son Dakika
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