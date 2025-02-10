Kılıçdaroğlu, tanık olarak çağırıldığı soruşturmada ifade vermeye gitmeyecek - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu, tanık olarak çağırıldığı soruşturmada ifade vermeye gitmeyecek

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2023 yılında yapılan kurultayında "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla çağrılan Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeye gitmeyeceği öğrenildi.

10.02.2025 16:29  Güncelleme: 16:44
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CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te Ankara'da yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

2 İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'nin tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU İFADE VERMEYE GİTMEYECEK

Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla çağrılan Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeye gitmeyeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik müvekkilinin ifade vermeye gitmeyeceğini doğruladı.

"BENİM ŞAİBE GİBİ BİR İDDİAM YOK"

İfadeye çağrılan Akif Hamzaçebi'den de konuya ilişkin ilk açıklama geldi. X hesabından paylaşım yapan Hamzaçebi, "Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir" dedi.

ERDOĞAN İŞARET ETTİ, KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Şubat'ta yaptığı açıklamada CHP'nin son kurultayının şaibeli olduğunu iddia ederek "14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin bütün faturasını Bay Kemal'e çıkarıp şaibeli bir kongreyle gönderdiler" ifadelerine yer vermişti. Kılıçdaroğlu da 7 Şubat'ta "Sükut ikrardan gelir" diyerek CHP'ye açıklama çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, tanık olarak çağırıldığı soruşturmada ifade vermeye gitmeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, tanık olarak çağırıldığı soruşturmada ifade vermeye gitmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bayram Izgoren:
    ne demek gitmeyecek devletin svcisi cagiriyorsa gitmiyorum.demek olmazki zorla getirilir bence oyun var burda 31 56 Yanıtla
  • Çelikk:
    Dokunmayın Bay Kemal Kılıçdaroğlu'na Ben Kemal Gelmiyorum!!. 75 11 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Devlet çağırırsa gitmek zorundasın. Hani Adalet yürüyüşün. Bu kafaylamı ülke yöneteceksin? Sen gitki örnek alsınlar peşinden gelenler. Cacık olmaz bundan. 21 36 Yanıtla
  • sus ceo:
    Helal olsun Kılıçdaroğlu sana. Birilerinin oyununa gelmedin . 39 18 Yanıtla
  • Behzat null:
    Devlet, sana yapılan haksızlığı araştıracağım diyor, İmamoğlu para dağıtarak delegeleri satın aldı diyor, delegelere paralar evler verildi diyor, diyor diyor... Ama sen ben ifade vermem diyorsun. 14 34 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    kılıç bin seçim olsa yine kaybeder Gençler var artık yaşlı herkes evine bence 16 7 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    GİTSEYDİ ŞAŞARDIM ZATEN 7 1 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    işin gücün a Ka pe nin ekmeğine yağ sürmek.Buyur,basitçe yapmış olduğun açıklamalar a Ka pe ye fırsat verdi.Tarih seni çok kötü yazacak Kılıçdaroğlu 4 3 Yanıtla
  • Kemsl:
    kendi inandıkları sistem anlayışı direkt idam ettigi için;hukuki işleyişi pek tercih etmezler. 2 2 Yanıtla
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