Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi

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Kılıçdaroğlu'nun ''CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, 'kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına derhal son vermektir'' çıkışına yanıt veren CHP lideri Özel, ''Ortak akıl artık adayımızın belli olması yönünde. Bazı farklı görüşler olabilir, onlara da saygı duyuyoruz'' ifadelerini kullandı.

01.02.2025 13:56  Güncelleme: 14:08
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İzmir'de gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, 'kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına derhal son vermektir" şeklindeki sözlerine de yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU: TARTIŞMALARA DERHAL SON VER

Kılıçdaroğlu, bugün verdiği bir röportajda cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için startı verdiklerini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i üstü kapalı eleştirdi. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Cumhurbaşkanlığı adaylığının sanki tek gündemimiz ve sorunumuzmuş gibi gündemde tutulması, muhalefet bloğunun ve partimizin motivasyonu düşürürken, iktidarı rahatlatmaktadır. Bugünden Cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak, tarafları kutuplaştırır ve sonuçta bu Erdoğan'ın işine gelir. Daha açık söylemek gerekirse, böyle bir süreç pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir. Birden fazla cumhurbaşkanı adayı parti üyelerine 'beni seçin' ya da 'bana oy verin' derken neyi vaat edecek? Ne söyleyecekler? CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, 'kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına derhal son vermektir" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT GELDİ

Bu çıkış sonrası gözlerin çevrildiği Özgür Özel, "2025 yılında sandık gelecek. Sandığın gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Ortak akıl artık adayımızın belli olması yönünde. Bazı farklı görüşler olabilir, onlara da saygı duyuyoruz" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

TEĞMENLERİN İHRACI

Teğmenlerin ihracıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, "Eğer o disiplin kurulundakiler gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusunun disiplin kurulu olsalar teğmenleri değil, teğmenleri disipline verenleri ordudan atarlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz diyen bir teğmeni disipline sevk eden kimse esas bu ordu için tehlike odur. Şerh yazanların yaptığı iş doğrudur, ben yazmayanlarla, ihracı yapanlarla ilgileniyorum. Bu süreci birtakım cemaatlerin, tarikatların istemesiyle, 8 gün önce tebrik ettiği, selamını aldığı bir kadın teğmenin ihraç sürecini tetikleyen Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisiyle ilgileniyorum" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu \'\'Tartışmalara son ver\'\' dedi, Özel\'den jet hızıyla yanıt geldi

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Emin Aloş:
    Rahmetli Kadir mısıroğlu Demişti kılıçtaroğlundan sonra CHP nin başına Daha zayıf Daha gerizekalı biri gelecek walla helal olsun Rahmetli ne dediyse bir bir çıkıyor 52 76 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    Başkanlık. Liderlik ister. Her insan Lider olamaz. Erdoğan'ın karşısına Gerçek bir Lider çıkmadıki. Sanki Köy. Ve Mahalle Muhtarı seçicekler gibi oyun komayıp iş çeviriyorlar, buda Türkiye'nin Kaderi sanki... 44 15 Yanıtla
  • Çelikk:
    Senide Gördük Bay Kemal 30 14 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    Kazanamayacağım demiyorda feragat ettim diyor. :) 27 6 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    chp genel baskanı isen kendin aday ol ,bu korku nedir ? 26 7 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK:
    özgür bey ne denildiğini bilmiyor daha nedenini bilmiyorsan öğrende öğle gel ilkokul çocuğu bile bunun kadar olmaz vallahi hayret kimlere kaldık 21 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne dedi ne dedi 19 5 Yanıtla
  • Celil Başer:
    Sen kimsinde 2025 de sandık gelecek diyorsun gelse bile size kimse oy vermez çünkü muhalefet olmayı beceremeyen bir parti belediye başkanlığını yapamayan bir CHP size kim güvenir acaba 18 5 Yanıtla
  • Musti5201:
    Ne tayyipmiş be 30 yıl önce deseler bu kadar zıt görüşlü insanların bir araya geleceğine kimse inanmazdı tayyip ve diğerleri ortak akılmış siyaseti kavga etmek ibaret sanan bir curuh bunlar saten tayyip gitsin kavga edecek birini bulur bunlar 14 7 Yanıtla
  • Ali Uzel:
    Bunlardan bir mahalleye muhtar bile olmaz. keşke akıllı uslu birileri olsa içlerinde. Türkiye için acı bir durum. 13 5 Yanıtla
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