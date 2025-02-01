Kılıçdaroğlu \'\'Tartışmalara son ver\'\' dedi, Özel\'den jet hızıyla yanıt geldi

Politika

İzmir'de gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, 'kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına derhal son vermektir" şeklindeki sözlerine de yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU: TARTIŞMALARA DERHAL SON VER

Kılıçdaroğlu, bugün verdiği bir röportajda cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için startı verdiklerini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i üstü kapalı eleştirdi. Kılıçdaroğlu açıklamasında "Cumhurbaşkanlığı adaylığının sanki tek gündemimiz ve sorunumuzmuş gibi gündemde tutulması, muhalefet bloğunun ve partimizin motivasyonu düşürürken, iktidarı rahatlatmaktadır. Bugünden Cumhurbaşkanlığı seçimleri için parti içinde bir yarışı başlatmak, tarafları kutuplaştırır ve sonuçta bu Erdoğan'ın işine gelir. Daha açık söylemek gerekirse, böyle bir süreç pimi çekilmiş el bombasının partinin içine konması demektir. Birden fazla cumhurbaşkanı adayı parti üyelerine 'beni seçin' ya da 'bana oy verin' derken neyi vaat edecek? Ne söyleyecekler? CHP yönetiminin bugün için yapması gereken ilk iş, 'kim cumhurbaşkanı olacak?' tartışmalarına derhal son vermektir" ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT GELDİ

Bu çıkış sonrası gözlerin çevrildiği Özgür Özel, "2025 yılında sandık gelecek. Sandığın gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Ortak akıl artık adayımızın belli olması yönünde. Bazı farklı görüşler olabilir, onlara da saygı duyuyoruz" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

TEĞMENLERİN İHRACI

Teğmenlerin ihracıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, "Eğer o disiplin kurulundakiler gerçekten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusunun disiplin kurulu olsalar teğmenleri değil, teğmenleri disipline verenleri ordudan atarlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz diyen bir teğmeni disipline sevk eden kimse esas bu ordu için tehlike odur. Şerh yazanların yaptığı iş doğrudur, ben yazmayanlarla, ihracı yapanlarla ilgileniyorum. Bu süreci birtakım cemaatlerin, tarikatların istemesiyle, 8 gün önce tebrik ettiği, selamını aldığı bir kadın teğmenin ihraç sürecini tetikleyen Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisiyle ilgileniyorum" şeklinde konuştu.