Kılıçdaroğlu ve Akşener'le görüşen Davutoğlu'ndan ittifak açıklaması: Oyun kurulacaksa birlikte kuracağız - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"İTTİFAKLAR TÜRK SİYASETİNİ DEFORME ETTİ"

İttifaklarla ilgili konuşan Davutoğlu, "Türk siyasetinde koalisyonlar tecrübesi oldu. CHP-MSP, DYP-SHP koalisyon tecrübesine sahip olduk. İttifaklar siyaseti olumsuz etkiledi. Partilerin doğası var. Bu doğasıyla siyaset sahnesine çıkarlar. Kabul gördükçe iktidar ya da muhalefet olurlar. Türk siyasetinin doğasını ciddi şekilde ittifaklar deforme etti. Bir uzlaşı üzerine değil; bir seçimde karşılıklı menfaatlerin üzerine doğdu." ifadelerini kullandı.

"6 PARTİNİN BİR ARAYA GELMESİ ÖNEMLİ"

Davutoğlu, "Partimizi hızla teşkilatlandık, çok iyi kadroyla Türkiye gündemine önemli katkılar yapan siyaset takip ettik. Madem ki, matematiksel bir zorunluluk var. Madem ki Türkiye'nin bütünüyle siyasi kültürünü, demokratik anlayışını, devlet kurumlarını, ekonomik anlayışını yenilemek gerekiyor. O zaman iktidara gidecek ittifakların, partilerin seçim öncesinde iyi planlaması lazım. Sayın Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Artık işin özünü konuşmamız gerekiyor. İşin özü; siyaseti nasıl yapılandıracağız, demokratik anayasayı nasıl inşa edeceğiz, parlamenter sisteme nasıl geçeceğiz, devletin kurumlarını nasıl inşa edeceğiz? 6 partinin bir araya gelip konuşmuş olması önemlidir. Artık sadece sistem üzerinde teorik ittifakın ötesine bunu taşımak lazım çok daha somut alanlarda zemin oluşturmak lazım." diye konuştu.

5 BENZEMEZ VURGUSU

Davutoğlu, "Sayın Akşener, sayın Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Daha sonra üçlü oturduk. Diğer siyasi liderlerle de görüşme kararı aldık. Bu bir istişare süreci. Hep birlikte bunu yapacağız. Ben oyun kurucu değilim, oyun kurulacaksa birlikte kuracağız. Sayın Akşener ve sayın Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı nezaketle yürüyor. Eğer seçime gideceksek, zorlu seçim olacaksa, seçim sonrasında zorlu süreci yürüteceksek bunları konuşmak lazım. 6 parti parlamenter sistemde olduğu gibi ilkeler ve değerler etrafında. 5 benzemez diye bir tabir vardır. Geçenlerde sayın Cumhurbaşkanı da alaycı bir şey kullandı. Tam da bu lazım Türkiye'ye. Birbirine benzeyen aktörlerin anlaşarak Cumhurbaşkanlığı makamını kullanması dışlamayı, ötekileştirmeyi beraberinde getiriyor. Türkiye'nin ana damarları burada. Tanzimat'tan bu yana Türkiye'de ne kadar siyasi damar varsa bir masada buluşamazsa Cumhuriyet'in 200. yılında biz çok şey çekeriz. Birbirimize benzemiyor değiliz. Hepimiz bu topraklardayız ve geleneği var. Bizim partimizde de çok farklı görüşler var; sünni alevi, Türk, Kürt, laik muhafazakâr vs." şeklinde konuştu.

"GÖRÜŞ FARKLILIKLARIMIZI MUHAFAZA EDECEĞİZ"

Davutoğlu'nun açıklamalarının devamı şöyle:

"Beş benzemezi bir fırsat olarak görüyorum. Görüş farklılıklarımızı muhafaza edeceğiz. Tabii ki CHP ile bizim aramızda bizimle CHP arasında görüş farklılıkları olacak. Tabii ki İYİ Parti ile bizim aramızda görüş farklılıklar olacak. Kürt meselesi, ekonomiyi, liberalizmi tabii ki konuşacağız. Bu süreç çok iyi başladı. Biz bu farklılıklarla birbirimize saygı duyarak varız. Kimin nereye oturacağı hiç önemli değil. Keşke sayın Erdoğan o egosunu aşıp, bizlerle oturabilseydi Cumhurbaşkanı olarak. Herkesi toplayabilseydi. Kendi partisinden çıkanları bile toplamadı. O yukarılarda, farklı bir alemde. Sayın Bahçeli oturduğu yerden herkesi hain, terörist ilan edebilecek güçte ve hakta görüyor kendisini. Ben, sayın Akşener, sayın Kılıçdaroğlu böyle bir hakkı görmüyor kendisinde. Bugün Meclis'te grubu olan partilerin gösterdiği özveriyi takdir ediyorum, beraber oturma anlamında. Ne benim için eski Başbakan olmam, ne sayın Kılıçdaroğlu ne sayın Akşener'in birbirimize üstünlüğü yok.

"CHP VE İYİ PARTİ ARASINDAKİ TARTIŞMALARA GİRMEK İSTEMEM"

Daha önce hep ikili görüşmüştük. İkili görüşmelerde ve üçlü oturduğumuzda da birbirimizi rencide etmedik. İttifak dediğimiz şey daha çok katkı ise, bu farklılıklar katkıyı getirir. İlk aşama güven zeminini oluşturmak, sonra yapılandırmak, sonra vatandaşı ikna etmek. CHP ile İYİ Parti arasındaki tartışmalara girmek istemem. Ama diyelim Kürt sorunu, diyelim Alevi, diyelim endişeli muhafazakar sorunu. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, kamu düzenini sağlamak hepimizin kabul edeceği bir şey. Kürt vatandaşlarımızın hiçbir ayrım gözetmeksizin herhangi bir vatandaşın haklarına sahip olması, dışlanmaya maruz kalmaması. Buna itiraz edecek olan yok. Kürtçe bir çağrı yaptık, ana dil mukaddestir benim için. Bu konuda başka birinin yanlış düşüneceğini düşünmem. Ola ki ihtilaf oldu. Diplomatik müzakerelerde vardır anlaşmadığımız hususlarda anlaşmış olmak. Temel ilkeleri doğru koyarsanız. Renkli bir toplumuz biz. O renklerin hiçbirini yok etmemek lazım. O rengi yok ettiğinizde zenginliğinizi kaybedersiniz.

"EN KENARDA OTURMAYA RAZIYIM"

Türkiye'de gayrimüslim vatandaşlarımızın azalması bu toprakların zenginliğiydi. 6 parti adına konuşuyor değilim, onları tek parti haline getirmek olacak şey değil, doğru da değil. Anlaşacağımız zemin bu. Mesele niteliksel olarak toplumu ikna edecek ortak söylemi, dili, vizyonu ortaya koyabilmek. HDP üçüncü ittifak yönünde tercihini yaptı. HDP konusunda 6 partinin de böyle bir ittifakın bileşenleri arasında farklı kanaatleri olabilir. HDP Türkiye'de siyasetin bir parçası. Bugün HDP'yi o şekilde dışlayanlar, Meclis'te HDP'li Başkanvekiline 'Başkan' deyip, söz alıp söz veriyorlar, tiyatro oynamaya gerek yok. Erdoğan, Demirtaş'ı Öcalan'la terbiye etmeye çalışıyor. Peki o zaman paralel bir siyaset üretiyorsunuz. HDP'yi dışlarken paralel siyaset üretiyorsunuz. Bu hem gayrimeşru hem antidemokratiktir. Ondan sonra dönüp kitlelere HDP'yle görüşen herkesi şeytanlatırma tutarlı bir tavır değil. İşin içine girip biraz daha özüne indiğinizde bazı ihtilaflar artar bazıları çözülür. TBMM seçimlerinde HDP'nin ayrı bir ittifak kuracağı aşikar. Bu ülkenin menfaatine olacaksa ben en arka sırada, en kenarda oturmaya razıyım."