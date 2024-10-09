Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu

Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu

Özgür Özel ve Gülşah Durbay hakkındaki yasak aşk iddiaları hakkında sessizliğini bozan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum'' ifadelerini kullandı.

09.10.2024 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çıkan ve her iki tarafında yalanladığı yasak aşk iddialara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu.

"BEYLER KENDİNİZE GELİN"

Sosyal medya hesabından bir paylaşımla hem kamuoyuna hem de partisine seslenen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Sustuklarımı duyanlara, yutkunduklarımı görenlere selam olsun. Beyler, kendinize gelin… Uçurumun kenarına gelmiş ülkemizin sorunlarıyla ilgilenin! Ülkenin bu duruma gelmesinin mimarı olan Saray ile mücadele edin! Toplumsal ittifakı ulusal kurtuluşumuz için tesis edin! Erken seçim isteyin ve gereğini yapın!

"SİSTEMATİK BİR YAPIYLA KARŞI KARŞIYAYIM"

Bir yılı aşkın süredir düzenli olarak, belirli çevreler tarafından partimizi ve beni hedef alan sistematik bir yapıyla karşı karşıyayım. Partimin içinde-dışında siyasilerden ve gazetecilerden oluşan bu ekiplerin hangi amaçla kimler tarafından teşvik edildiğini doğrusu merak ediyorum.

"BU ALÇAK OPERASYONU TERTİPLEYENLERİ..."

Hiçbir zaman bana kurulan kumpasların siyasetini yapmadım. Mağdur edebiyatı Erdoğan'ın taktiğidir. Benim yakın çevrem bilir ki, Sayın Belediye Başkanımızın sağlık durumuna çok üzüldüm. Allah'tan acil şifasını diliyorum. Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum.

Erkek egemen söyleme teslim olmayan; erkek şiddetine karşı geri adım atmayan tüm kadınları selamlıyorum. Kadınlarımızı koruyacağız, Evlatlarımıza siper olacağız, Gençlerimize sahip çıkacağız, Ormanımızı, denizimizi, derelerimizi ve Vatanın her karış toprağını savunacağız. Bizler, Büyük Önderimiz Atatürk'ün dediği gibi; 'Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş' dahi olsa 'Muhtaç olduğumuz kudretin'' nerde olduğunu biliyoruz."

Kemal Kılıçdaroğlu, Gülşah Durbay, Özgür Özel, Politika, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İbrahim ozturk:
    semin işin 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:48:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.