Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genel Başkanlığı kaybettiği kurultaydaki "Hançerlendim." çıkışına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir." dedi.

07.02.2025 21:35
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Genel başkanlığı Özgür Özel'e kaybettiği kurultayda yaptığı, "Sırtımda hançerlerle seçime girdim." sözleriyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Çok tartışıldı. Hala da tartışılıyor. Siyasette etik, ahlaki değerler ve güven çok önemlidir. Arkadaşlarla kuracağınız ilişkiler, kader arkadaşı, yol arkadaşı olduğunuz kişilerle güven içinde götürürsünüz pek çok olayı ama bu güveni yüz yüze tartışmanın ötesinde arka kapıdan tartışılarak farklı bir yol yürünmesi doğru değil. O açıdan ben kurultayda 'hançer' deyimini kullanmıştım.

"YOL ARKADAŞINIZIN SİZE İHANET ETMEMESİ GEREKİR"

Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir. Bir tereddüt, farklı görüş varsa çok rahat dillendirilebilir. CHP'nin dokusunda bu vardır. Her zaman eleştiriye değer veririz. Eleştiren arkadaşların sözünü genel başkanlığım sürecinde hiç kesmedim. Her zaman güvendim arkadaşlarıma, o güven içinde görüşlerimizi, sırlarımızı paylaştık. Yol arkadaşlığı çok kolay bir iş değildir. "Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur" demiştim. Zordur hakikaten. Tasada ve kıvançta beraber olmak demektir."

Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Yol arkadaşlarınızın size ihanet etmemesi gerekir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • KuZeYLi:
    ulan sen Baykal’a ihanet etmedin mi ? 125 34 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Bu yaşında Yol arkadaşını seçmeyi öğrenmemiş hala dert yanıyor. O yuvarlak masayı sem seçtin ,halk değil. 87 26 Yanıtla
  • Murat:
    Şu adam ülke yönetmeye talip oldu ya.! Demekki ülkemiz bir gram ilerliyememiş 86 19 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Bay kemal Eko Eşeko Lu ile birlikte Adana Kebapları erite bilmek için Gazze'de yürüyüşe çıkaçakmış :)) 58 36 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Akp den vekil olman lazım en çok Akp ye çalıştın bay kemal 53 36 Yanıtla
  • Atalay k:
    Ya bi sus ya . Bi bırak ülkenin yakasını . Medyada bile görmeye tahammülüm kalmadı 47 26 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sen Bunları Hakketmedin!. 38 31 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Bu ülke halâ Ak parti diyorsa sizin gibi tutarsız muhalefet yüzünden . 00,1 getiren 10/15 MV li verecek kadar tutarsızsın , yedi cb yardımcısı ile ülke yönetmeye kalkacak kadar tutarsız ve çıkarcısınız . 45 14 Yanıtla
  • Semih Tokuç:
    akp ye çalışmasa böyle çıkıp çıkıp açıklama yapmaz DEFOL git torun sev kendinize mezar yeri seçin sizin yaşınız gereği yapmanız gerekenler bunlar siyasette 60 yaşını geçmiş siyasetçiler aklı dengesini yitiriyor Avrupa da ABD de böyle olmaya bilir onlar bir ev için 30 sene çalışmıyor refah var bizde durum farklı 17 26 Yanıtla
  • Ali null:
    AYNEN DOĞRUDUR ADAMIN BİRİ SU SENİN ALAYINDA KONUŞYOR DEMİŞLER BEN ONA İYİLİK YAPMADIM DEMİŞ 17 2 Yanıtla
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