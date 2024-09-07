''Kılıçlı yemin'' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

''Kılıçlı yemin'' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'nda teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin, ''Araştırma yapılıyor, kendini bilmezler ordumuzun içinden temizlenecek'' açıklamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den sert tepki geldi. Özel, ''8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin.'' çağrısında bulundu.

07.09.2024 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, harp okulundaki mezuniyet töreninde kılıçlı yemin eden teğmenler için, "Araştırma yapılıyor, kendini bilmezler ordumuzun içinden temizlenecek" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, "8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin." dedi.

ÖZEL'DEN "KILIÇLI YEMİN" ÇIKIŞI

30 Ağustos'ta Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin etmesiyle başlayan tartışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Araştırma yapılıyor, kendini bilmezler ordumuzun içinden temizlenecek" açıklamasına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.

'Kılıçlı yemin' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

"8 GÜN DURUP BU TEPKİYİ VERMEK ÇOK MANİDAR"

Özel, şunları söyledi: "8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz.

'Kılıçlı yemin' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

"VAZGEÇİN"

Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!!!"

ERDOĞAN: BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşma yaptı. Erdoğan, teğmenlerle ilgili şunları dedi: "Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi, bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün şu anda araştırmalar hepsi yapılıyor ve oradaki bir kaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir 50 kişi olabilir, kim olursa olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunları temizleyeceğiz.

"BUNLAR SÜRATLE TEMİZLENECEK"

Bu oyuna nasıl geldiler, gelindi? Şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz ve bu konuyla ilgili olarak da üniversitemizle görüşmelerimizi yaptık ve bu konuda Kara Kuvvetleri'yle görüşmelerimizi yaptık. Milli Savunma'yla görüşmelerimizi yaptık ve bunların süratle temizlenmesi için de adımlarımızı atıyoruz. Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz."

\'\'Kılıçlı yemin\'\' tartışması büyüyor! Özel\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

Kara Harp Okulu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ''Kılıçlı yemin'' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (64)

  • Yunus Gelturan: Mustafa Kemal'in askerleriyizzzzzzz 454 461 Yanıtla
  • Yunus Gelturan: yasa mustafa kemal paşa, adın yazılacak mücevher, taşa 327 412 Yanıtla
  • Harun Çelik: Sn Erdoğan yapılan her şeyi kendine tehdit görüyor traji komik bir durum 319 337 Yanıtla
  • ahmet ak: blz İslam ordusuyuz komutanlar gelip geçici,ordu peygamber ocağıdır 480 173 Yanıtla
  • V. A.: Kılıcı en önde tutanımmm.. Atatürkün askerıyiz kölesiyiz.. nokta.. 212 360 Yanıtla
  • Sedat Gürün: Neden fatih sultan mehmedin askeriyiz demiyolar adamlar romaya kadar almışlar istanbuluda aldı ayrıca ölmüş birini neden bi tabur asker nöbet tutuyo fatih sultan mehmedin kabrinde kimse yok hadisi şerifte atatürkün ismi geçiyo doğru pardon 323 183 Yanıtla
  • ate hasan: sayın cumhurbaskanım halk erken secim istiyor erken seçim 181 211 Yanıtla
  • Merdo: Bu ülke düzelmez bitti. 246 102 Yanıtla
  • H celik: Birileri kasiyor her mevzuda bi olay cikiyor 190 17 Yanıtla
  • Atilla Ata: Sadece 17 li Türk bayrağının askeriyiz. Askerlik bir kişiye mal edilemez. 149 48 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 01:02:39. #1.12#
SON DAKİKA: ''Kılıçlı yemin'' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement