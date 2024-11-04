Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Politika

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

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Kırıkkale Ballışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 kişi yaralandı. Şen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

04.11.2024 11:22  Güncelleme: 11:31
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen olayda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Şen, Balışeyh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

VALİ MAKAS: BAŞKAN VE ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in, sabah 10.00 civarında şantiye sahasına aracıyla giderken fail tarafından önünün kesildiğini söyleyerek, "Öncesinde kavga meydana geliyor. Akabinde bu kavga silahlı kavgaya dönüşüyor. 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan belediye başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikail arkadaşımız ağır yaralı sevk edilmiş ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmiştir. Diğer 3 yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor, onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe emniyet amirliğimiz tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Adli tahkikat başlamıştır" dedi.

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

SALDIRGAN TANIDIK ÇIKTI

Öte yandan Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Kırıkkale, Balışeyh, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mehmetali Karatay:
    Bu akp ve havarileri bu belediye üzerinden kaos çıkarmaya çalışıyor 43 100 Yanıtla
  • Özkan Tunç:
    ŞAMPİYON GALATASARAY 27 88 Yanıtla
  • Özdemir Pehlivan:
    tr raydan çıktı bilinmeyene doğru ilerliyor kanyum ve ölüm olayları artıkça bu milet rahat yüzü yok 35 48 Yanıtla
  • Emrah Kasap:
    Belkide haketmiştir 14 64 Yanıtla
  • Kemsl:
    feto pkk 30 13 Yanıtla
  • İzzet İçöz:
    olur olur Türkiye burasi 19 11 Yanıtla
  • BENASLAN as:
    kolombiya olmaya adayız 8 6 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    ülkemin parası pul oldu bu millet Ağp ye kul oldu,, makarna bağımlılık yaptı. 6 6 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    Ülke Teksas‘a döndü 4 1 Yanıtla
  • Mustafa Dinler:
    Bir prens feda edildi 1 1 Yanıtla
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