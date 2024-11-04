Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Politika

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen olayda Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Şen, Balışeyh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Şen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VALİ MAKAS: BAŞKAN VE ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in, sabah 10.00 civarında şantiye sahasına aracıyla giderken fail tarafından önünün kesildiğini söyleyerek, "Öncesinde kavga meydana geliyor. Akabinde bu kavga silahlı kavgaya dönüşüyor. 5 yaralıyı hastanemize sevk ettik. Bunlardan belediye başkanımız Hilmi Şen ve şoförü olarak yanında çalışan Mikail arkadaşımız ağır yaralı sevk edilmiş ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmiştir. Diğer 3 yaralı arkadaşımıza üniversite hastanemizde müdahale ediliyor, onların hayati tehlikeleri yok. Fail elimizde. İlçe emniyet amirliğimiz tarafından ele geçirilmiş vaziyette. Adli tahkikat başlamıştır" dedi.

SALDIRGAN TANIDIK ÇIKTI

Öte yandan Belediye Başkanı Şen'e yönelik saldırıyı düzenleyen şahsın akrabası olan E.Ş. olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü.