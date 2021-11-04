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Kırsal Mahalle düzenlemesi, Büyükşehir meclisinden geçti - Son Dakika

Kırsal Mahalle düzenlemesi, Büyükşehir meclisinden geçti

04.11.2021 12:22
Kırsal Mahalle düzenlemesi, Büyükşehir meclisinden geçti

Menteşe Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile alınan karar ile kırsal mahalle statüsü değişikliği ile karar Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylandı.

Menteşe Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile alınan karar ile kırsal mahalle statüsü değişikliği ile karar Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylandı. Buna göre 36 mahalle kırsal mahalle olarak belirlendi, 7 mahalle kırsal yerleşik alan oldu.

Menteşe Belediye Meclisi, 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanununu "Ek -3" Madde ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği" ne göre, 66 Mahallede gerekli incelemeleri yapmış, köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan kanun ve yönetmeliğin belirlediği kriterler uygulanmıştı. Sosyo-ekonomik durum, imar durumu, şehir merkezine uzaklık, belediye hizmetlerine erişebilirlik, mevcut yapılaşma durumu gibi kriterlerin dikkate alındığı, Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan tespit çalışması 17 Mayıs 2021 tarihinde Menteşe Belediye Meclisinin incelemesi için İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilmişti. Komisyonca 3 ay süren değerlendirme sonucunda Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan tespitini onaylamıştı. Yasa gereği Menteşe Belediye Meclisinde oy çokluğu ile onaylanan kararı, 27 Temmuz 2021 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediye Meclisine havale etmişti.

Buna göre; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Menteşe ilçesine bağlı Akyer, Algı, Avcılar, Bağyaka, Bozyer, Çakmak, Çamoluk, Çaybükü, Çırpı, Çiftlik, Dağdibi, Dağpınar, Denizova, Doğanköy, Dokuzçam, Esençay, Fadıl, Gazeller, Göktepe, Günlüce, Karacaören, Kozağaç, Kuzluk, Meke, Muratlar, Özlüce, Sungur, Şenyayla, Taşlı, Yaraş, Yemişendere, Yenice, Yenibağyaka, Yeniköy (Yerkesik), Yörükoğlu, Zeytin Mahalleleri olmak üzere toplam 35 Mahalle Kırsal Mahalle olarak belirlendi. Aynı karara istinaden Menteşe ilçesi Akkaya Mahallesinin sanayi alanı dışında kalan alanı, Bayır Mahallesi Yumaklı Yerleşim Alanı, Derinkuyu Mahallesinin kıyı şeridinin dışında kalan alan, İkizce Mahallesinin onaylı imar planı dışında kalan alan, Kıran Mahallesinin kıyı şeridi dışında kalan alan, Kuyucak Mahallesi kıyı şeridi dışında kalan alan ve Sarnıç Mahallesinin kıyı şeridi dışında kalan alanlar olmak üzere toplam 7 mahallenin Kırsal Yerleşik Alan statüsüne geçirilmesi uygun görüldü. - MUĞLA

Kırsal Mahalle düzenlemesi, Büyükşehir meclisinden geçti

Büyükşehir Belediyesi, Mayıs, Muğla, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kırsal Mahalle düzenlemesi, Büyükşehir meclisinden geçti - Son Dakika


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