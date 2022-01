KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'da kızak şenliğine katıldı - Son Dakika

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen 7'nci Geleneksel Kızak Şenliği'ne katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Beypazarı Belediyesi tarafından Kirazyanı Yaylası'nda bu yıl 7'ncisi düzenlenen Geleneksel Kızak Şenliği'ne katıldı. Şenlik kapsamında düzenlenen kızakla kayma, atlı kızak, kızak çekme ve halat çekme yarışlarını izleyen Tatar, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Burada vatandaşlarla bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu belirten Tatar, "Beypazarı'nda bulunmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Gerçekten Anadolu'muzun en güzel yerlerinden biri. Kayak noktasında halkla buluştuk. Her yaştan insanla görüştük, bu da beni çok mutlu etti. Halkın samimiyetini gördüm. KKTC'den kendilerine sevgi ve saygı getirdiğimi ilettim. Kardeşliğimizin böyle temaslarla pekişeceğinin en büyük temennim olduğunu kendileriyle paylaştım. İnşallah pandemiden sonra hep birlikte daha fazla temas ve iletişim kurarız. Hem turist akışı hem öğrenci akışı karşılıklı olarak temennimizdir. Bizim insanlarımızın da buralara gelip gitmeleri bizleri daha da yakınlaştıracaktır" dedi. Türkiye ile olan ilişkilerine de çok önem verdiklerini ifade eden Tatar, "Türkiye her daim Kıbrıs halkının yanında olmuş, KKTC'nin gelişmesi ve kalkınması için büyük projelere imza atmış, elinden geleni yapmıştır. Dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türkleri her zaman Türkiye'nin desteğiyle var olmuştur. Bundan sonra da öyle olacaktır. Biz Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız" diye konuştu.