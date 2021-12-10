Üye Girişi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti

10.12.2021 19:16
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart'ı kabul etti. Toplantının ardından Tatar, "Kıbrıs'ta bulunacak çözümün, adil, pratik, eşit, uygulanabilir ve gerçekçi olması gerekiyor" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başkent Lefkoşa'da BM Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Şefi Colin Stewart'ı kabul etti. Bir saat süren toplantının ardından Tatar ve Stewart basına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, olumlu bir görüşme yapıldığını ve Stewart'a Kıbrıs meselesini kısaca yeniden aktardığını ifade etti. Tatar, Kıbrıs sorununun çözümünün kolay olmadığını, iki ayrı devlet ve eşit egemenliğin Kıbrıs Türk tarafı için önemli olduğunu kaydederek, iki halkın yan yana yaşayacağı iki ayrı yapıyı içerecek bir çözümün uzun vadede hem Kıbrıslı Türk hem de Rumların yararına olacağını açıkladı.

Kıbrıslı Rumların adayı bir Helen adası olarak görmemesi gerektiğinin altını çizen Tatar, geçmişte hiçbir sonuç vermeyen federasyon temelli çözüm uğraşlarının karşısında olduklarını, adada Kıbrıslı Türklerin en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen olduğunun bilinmesi gerektiğini Stewart'a aktardıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin 1983'te kurulmuş olmasına rağmen geçmişinin daha geriye gittiğini, Kıbrıslı Türklerin 1963 ortaklık cumhuriyetinde devletin dışına atıldığını kaydederek, isim değiştirerek günümüze kadar aşama aşama gelen tüm oluşumların Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin de desteği ile adada kendi varlığını sürdürme çabasının göstergeleri olduğunu vurguladı.

14 Aralık'ta ara bölgedeki resepsiyonda GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geleceklerini hatırlatan Tatar, "Resmi müzakerelere geçilebilmesi için egemenliğimizin kabul edilmesi gerekiyor" dedi.

Federasyona hapsedecek veya tek üniter devlet içerisinde Kıbrıslı Türklere baskı yapılacak bir çözümün kabul edilemeyeceğini vurgulayan Tatar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Stewart'a Kıbrıslı Türklere uygulanan tüm haksızlıkları da anlatma fırsatı bulduğunu da ifade etti.

Kıbrıs'ta bulunacak çözümün, adil, pratik, eşit, uygulanabilir ve gerçekçi olması gerektiğini de kaydeden Tatar, komitelerin yaptığı faydalı işleri de Özel Temsilciye aktardıklarını ve bu konularda yapıcı projeler için katkıda bulunacaklarını ilettiklerini belirtti.

Tatar, Türkiye ile KKTC'nin pozisyonunun egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusunda aynı olduğunu ve BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs sorununun içine çekilmeye çalışılması durumunda bunun bir haksızlık olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Rum lider Anastasiadis'in Cenevre ve Brüksel'de masaya getirdiği bazı güven oluşturucu önlemlerin Kıbrıslı Türklerin egemenliğini rahatsız edecek derecede olmasından dolayı kabul edilemez olduğunu kaydetti ve bunlara evet demenin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

"Yapıcı çalışmalara imza atmak istiyorum"

Stewart ise yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından sıcak bir şekilde karşılandığını anlatarak, Kıbrıs'ta iki taraf arasında yapıcı çalışmalara imza atmak istediğini belirtti. Stewart, salı akşamı düzenlediği resepsiyona davet ettiği Tatar'dan olumlu yanıt gelmesini de memnuniyetle karşıladığını söyleyerek, iki liderin bir araya geleceği bu sosyal etkinliğe Covid-19 pandemisi dolayısıyla sınırlı sayıda davet yaptıklarını da ifade etti.

"Mükemmel görüşme"

Tatar'la bugün yaptığı görüşmeyi "mükemmel" olarak niteleyen Stewart, Cumhurbaşkanı Tatar'ın görüşlerini dinlemenin kendisi için gerekli olduğunu kaydetti. Stewart, Kıbrıs Rum kesiminin sözde beşinci parselde uluslararası şirketlere doğal gaz arama izni vermesi konusundaki soruyu ise, Kıbrıs'ta daha yeni olduğunu, bunun hakkında şu an yorum yapmasının uygun olmayacağını ifade etti. - LEFKOŞA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti

Birleşmiş Milletler, cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Tatar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'in son durumu netlik kazandı 19:11 Fatih Terim'in son durumu netlik kazandı
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz

Son Dakika Haberleri
19:10 Fatih Terim'in son durumu netlik kazandı
19:01 Diyarbakır'da çay kenarında kadın cesedi bulundu
18:53 Otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
18:42 İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı
18:35 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici
18:00 İtalyanlardan, milli futbolcumuza ağır eleştiri
17:54 Çiftçi, tarlasını sürerken heykel parçaları bulup müzeye teslim etti! Hangi döneme ait oldukları henüz bilinmiyor
17:52 CHP'li Engin Altay'dan açıklamalar: HDP içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir, partiyi terörist yapmaz
17:26 Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım
17:17 Sosyal medyada en çok konuşulan isimler belli oldu
Hastaneye kaldırılan Seren Serengil'den üzücü haber! Karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere Hastaneye kaldırılan Seren Serengil'den üzücü haber! Karaciğer ve pankreas organları iflas etmek üzere         
19:21
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü         
14:07
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 19:26:22. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart'ı kabul etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement