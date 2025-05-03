Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC\'de! Dev Cumhuriyet yerleşkesi bu sözlerle açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte TOKİ tarafından yapımı tamamlanan KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binalarının açılışını gerçekleştirdi.

Törende bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi:

"MUHTEŞEM BİR ESER DAHA KAZANDIRIYORUZ"

Bu anlamlı tören vesilesiyle bugün bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu eser şölenine, bu tarihi ana tanıklık eden siz kıymetli kardeşlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.

Hep birlikte büyük bir coşku ve heyecan içerisindeyiz. Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Bugün Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz. Bugün burada sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda irademizi, azmimizi, hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz.

"PROJEMİZ KUZEY KIBRIS'IN GURUR KAYNAKLARINDAN BİRİDİR"

Cumhuriyet yerleşkesi projemiz Kuzey Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir. 2022 yılında inşasına başladığımız yerleşkemiz 639 bin 475 metrekarelik bir alanda Cumhurbaşkanlığı binasına, Cumhuriyet Meclisi'ne, Yüksek Mahkeme'ye ve Millet Bahçesi'ne ev sahipliği yapacak. İlk etapta Cumhurbaşkanlığı binasıyla Cumhuriyet Meclisi'nin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha sonra yerleşkemizin Millet Bahçesi, Millet Camisi ile Yüksek Mahkeme binalarını da hizmete alacağız.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artan itibarına yakışır bir eseri böylece Lefkoşa'ya kazandırmış olacağız. Şu noktayı da vurgulamakta fayda görüyorum. Cumhuriyet yerleşkesi Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür.

Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ımızın kader ortaklığının da bir göstergesidir. Bu güçlü temel üzerine inşallah yeni başarılar, yeni eserler inşa edeceğiz. İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya, aramıza açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır. Yerleşkenin Kıbrıs Türk'ünü daha ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına tüm samimiyetimle inanıyorum. Sevginiz, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum.

"DESTEĞİMİZ ÇOK GÜÇLÜ BİÇİMDE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum. Türk dünyası ile ilişkilerin güçlendirilmesinden Kıbrıs Türk halkına yönelik haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü biçimde devam ettireceğiz.

Bu düşüncelerle yerleşkenin yapımında emeği ve alın teri olan her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. TOKİ'mizi özellikle tebrik ediyorum. Yerleşkemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tekrar görüşmek temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.

CUMHURİYET MECLİS BİNASI

20 bin 10 metrekare alanda inşa edilen meclis binasında ise başkanlık ve başbakanlık makamları, 157 kişilik genel kurul salonu, 25 milletvekili makam odası, bakanlar toplantı salonu yer alıyor. Yine binada 135 kişilik konferans salonu, 252 kişilik yemek salonu, şeref, grup toplantı ve başkanlık divanının yanı sıra bir de kütüphane bulunuyor. Meclis binasında farklı etkinliklerde kullanılmak üzere 16 toplantı odası da inşa edildi.

YÜKSEK MAHKEME, MİLLET BAHÇESİ, CAMİ VE KÜTÜPHANE YAPIMI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde 290 bin metrekaresi yeşil alan olarak dizayn edilecek toplam 452 bin 428 metrekare alanı kapsayacak millet bahçesi inşası sürüyor. 5 bin 661 metrekare alanda ise 2 bin 252 kişilik millet camii inşa ediliyor. Millet bahçesinde, sosyal donatılar, çocuk oyun alanları, 4 saha, 2 tenis kortu, 1000 kişilik amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, 1675 araçlık otopark ile bir kafeterya yer alacak. Külliye projesinin son etabı kapsamında da yüksek mahkeme ve millet kütüphanesinin inşası başlatıldı.

BİNALARDA KIBRIS TAŞI VE MARMARA MERMERİ KULLANILDI

Projede kontrol amiri olarak görev yapan İnşaat Mühendisi Mehmet Sezer Coşkun, binaların çevre dostu ve enerji verimli binalar olarak tasarlandığını söyledi. Coşkun çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan meclis binamızı, cumhurbaşkanlığı binamızı, giriş binalarını, güvenlik binalarını ve askeri birlik binalarını tamamladık. Yüksek mahkeme binasının da temelini attık, inşaatı devam etmektedir. Millet bahçesinde de çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda millet bahçesinde bulunan kütüphane inşaatının da temelini attık, orada da betonarme imalatlarımız devam etmektedir. Binalarımızda Kıbrıs taşı dediğimiz özel cephe taşları kullanılmıştır. Binaların bazı detaylarında Türk taşı dediğimiz Marmara mermeri kullanıldı. Yani burada da Kıbrıs taşı ve Türk taşını aynı yerde kullanıp bir birliktelik mesajı oluşturduk.

"ADAMIZA ÇOK YAKIŞTI"

Kıbrıslı Turgut Öder ise "Kıbrıs'ımıza, adamıza çok yakıştı. Millet bahçesi herkesin kullanacağı büyük bir alan oldu. Bu binaların yapılması, iyileştirilmesi, yenilenmesi ve modern çağdaş bir yapıya ulaşması adamız için ihtiyaçtı. Bir Kıbrıslı olarak tüm yatırımlardan çok memnunum. Emeği geçen tüm devlet yetkililerine, TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi iletirim" dedi.