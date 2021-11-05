KKTC'de Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti koalisyon hükümeti kuruldu - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında kuruldu.

Sucuoğlu, kabine listesini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu.

Kabineyi sunmasının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Sucuoğlu, sunduğu isimleri Cumhurbaşkanı Tatar'ın onayladığını söyledi.

Daha sonra Sucuoğlu, KKTC'nin 37. hükümetinin kabinesinde yer alan isimleri okudu.

Kabinedeki isimler şöyle:

"Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman."

Sucuoğlu, "Yeni Bakanlar Kurulu'muz ülkemize ve halkımıza hayırlı olsun. Önümüzdeki iki küsur ay bir seçim hükümeti olarak geçecek. Ülkeyi hükümetsiz bırakmama anlamında kısmetse ocak ayında yapılacak olan bir erken seçime götüreceğiz. Esas olarak hükümetimizin görevi budur." dedi.

Cumhuriyet Meclisinde bekleyen 6 yasa tasarısı olduğunu hatırlatan Sucuoğlu, bu konuda muhalefet partileriyle birlikte hareket edeceklerini söyledi.

"Ocak ayı içerisinde erken seçim konusunda tüm partiler görüş birliği içerisinde"

Sucuoğlu, erken seçim tarihi için 9 Ocak 2022 tarihini telaffuz ettiklerini anımsatarak gelecek yılın bütçesini seçimden önce geçirmek istediklerini ve bu yüzden erken seçimin 9 Ocak'tan birkaç hafta sonrasına kalabileceğini ifade etti.

Diğer parti temsilcileriyle erken seçim konusunda görüşme yaptıklarını aktaran Sucuoğlu, "Tahmin ediyorum ocak ayı içerisinde seçim olur, net tarih önümüzdeki günlerde belli olur. Eğer bütçeyi geçirme anlamında bir sıkıntı olmayacaksa 9 Ocak tercihimizdir. Ocak ayı içerisinde erken seçim konusunda tüm partiler görüş birliği içerisinde." dedi.

30-31 Ekim'de gerçekleştirilen UBP 22. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan olarak seçilen Sucuoğlu, 1 Kasım'da Cumhurbaşkanı Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 20, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12, Halkın Partisi (HP) 6, Demokrat Parti (DP) 3, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 1 milletvekiliyle temsil edilirken, 4 de bağımsız vekil bulunuyor.

Faiz Sucuoğlu kimdir?

Faiz Sucuoğlu, 27 Ağustos 1961'de Baf'ta doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi'ni bitiren Sucuoğlu, daha sonra burslu olarak Almanya'da başladığı tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamladı.

Sucuoğlu, İstanbul'da Zeynep Kamil Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını yaparak, bir süre bu hastanede görev yaptı.

KKTC'ye döndükten sonra askerlik hizmetini tamamlayan Sucuoğlu Lefkoşa'da açtığı kendi özel hastanesinde 20 yıl mesleğini icra etti.

Sucuoğlu, çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev alırken 2010-2011 yıllarında Ulusal Birlik Partisi Parti (UBP) Meclisi üyeliği, 2011-2013 yıllarında da Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

28 Temmuz 2013 erken genel seçimlerinde UBP'den Lefkoşa Milletvekili seçilen Sucuoğlu, ilk kez KKTC Cumhuriyet Meclisine girdi.

Sucuoğlu, 15 Temmuz 2015 tarihinde kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi-UBP koalisyon hükümetinde Turizm Bakanı olarak görev aldı.

8 ay süren CTP-UBP koalisyon hükümetinin ardından 16 Nisan 2016'da kurulan UBP-Demokrat Parti koalisyon hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev alan Sucuoğlu, 7 Ocak 2018 erken genel seçimlerinde UBP Lefkoşa Milletvekili seçildi.

Sucuoğlu, 22 Mayıs 2019'da kurulan UBP-Halkın Partisi Koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı ve bu görevi 9 Aralık 2020'de sona erdi.

Evli ve iki çocuk babası olan Sucuoğlu, İngilizce ve Almanca biliyor.