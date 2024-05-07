KKTC Meclisinde Yaşanan Gergin Anlar Sosyal Medyada Gülümsetti - Son Dakika
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Politika

KKTC Meclisinde Yaşanan Gergin Anlar Sosyal Medyada Gülümsetti

KKTC meclisinde Cumhurbaşkanı Tatar'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlarken bir milletvekili ile yaşadığı diyalog sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüler, izleyenleri gülümsetirken, kullanıcılar KKTC Meclis oturumlarını heyecanlı bulduklarını paylaştı.

07.05.2024 11:59  Güncelleme: 12:04
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KKTC meclisinde yaşanan 'gergin' anlar sosyal medyada izleyenleri gülümsetti. Cumhurbaşkanı Tatar'ın meclis kürsüsünde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken bir milletvekili ile yaşadığı diyalog kameralara yansıdı.

"NE BAĞIRIRSIN BANA"

Milletvekilinin açıklamalarında çok fazla detay vermemesinden şikayet ettiği Tatar, "Fazlasıyla detay veriyor" derken, milletvekili ise "Nedir detay. La siz zannedersiniz bu memlekette siz imparatorsunuz. La biz neyik burada" dedi. Vekilin tepkisine karşılık olarak Tatar ise "Ne bağırırsın bana burda. Kızma bana" yanıtını verdi.

İZLYENLERİ GÜLÜMSETTİ

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görürken, bir X kullanıcısı "KKTC meclis oturumlarını seyretmek ayrı bir zevk, bizim meclisten daha heyecanlı" paylaşımında bulundu. Bir başka kullanıcı ise paylaşımında, "Canın mı sıkılıyor? Aç KKTC Meclis TV'yi neşen yerine gelsin" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Milletvekili, Meclis Tv, Kıbrıs, Tatar, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

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