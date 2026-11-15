KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu'da konuştu: - Son Dakika
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KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu'da konuştu:

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KKTC\'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu\'da konuştu:
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- "Türkiye Cumhuriyeti bugün dünyada sözü geçen önemli ülkelerden biri haline gelmiştir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün dünyada sözü geçen önemli ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya gelen Tatar, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Tatar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin hiçbir zaman Kıbrıs Türkü'nü yalnız bırakmadığını belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bugün Doğu Akdeniz'deki KKTC'de barış ve huzurun devam ettiğini vurguladı.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli savunma sanayisindeki??????? başarısına işaret ederek, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin asla yalnız kalmayacağını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her daim orada barışın, huzurun ve güvenin teminatı olmaya devam edeceğini, Kuzey Kıbrıs Türk milletinin ilelebet yaşayacağını bir kez daha sizinle paylaşmanın gururunu yaşıyorum." dedi.

"Ana vatana bir kez daha teşekkür ediyorum"

Ersin Tatar, daha sonra Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi.

Antalya'daki Küresel İklim Zirvesi COP31'in önemli bir organizasyon olduğunu belirten Tatar, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti yüzden fazla devlet başkanını ağırlamış, binlerce kişiyi böylesine önemli bir konuda misafir etmiştir. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti NATO toplantısından sonra buradaki altyapı ile önemli ve kalabalık toplantılara ev sahipliği yapabileceğini göstermiştir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, hükümet yetkililerini, ilgili Bakan Murat Kurum'u ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Türkiye'nin bölgesindeki gücüne dikkati çeken Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti bugün dünyada sözü geçen önemli ülkelerden biri haline gelmiştir." diye konuştu.

Tatar, "Türkiye, İskenderun'dan Ege Adaları'na kadar 2 bin kilometre sahil şeridiyle bugün Akdeniz'de söz sahibidir." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisi, İHA ve SİHA'larıyla her türlü donanıma sahip olduğuna dikkati çeken Tatar, "Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizlerin geleceğe umutla bakabilmesi için gerek egemenliğimiz gerek varlığımız gerek güvenliğimiz ve gerekse istikrarın devam etmesi suretiyle bu coğrafyada eskiye göre çok daha güvenli bir biçimde geleceğe hep birlikte ilerliyoruz. Ana vatana bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Tatar, Gülyalı Belediyesince düzenlenen 1. Kitap Fuarı'nı da ziyaret etti.

Ersin Tatar'a programları sırasında Vali Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA
Türkiye CumhuriyetiYerel HaberlerDiplomasiPolitikaKıbrısTatarOrduSon Dakika

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