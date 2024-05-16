Kobani Davası'nın karar duruşmasında avukatlar slogan atarak sıraları yumrukladı - Son Dakika
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Politika

Kobani Davası'nın karar duruşmasında avukatlar slogan atarak sıraları yumrukladı

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Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın karar duruşması Ankara Sincan'daki 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kararın açıklandığı sırada bazı avukatlar sıraları yumruklayarak Kürtçe slogan atmaya başladı.

16.05.2024 17:04
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Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın karar duruşması Ankara Sincan'daki 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kararın açıklandığı sırada bazı avukatlar sıraları yumruklayarak Kürtçe slogan atmaya başladı.

CEZAEVİ ÖNÜNDE KUŞ UÇURTULMADI

Gözlerin çevrildiği duruşmayı takip etmek için Türkiye'nin pek çok şehrinden 300'e yakın avukat, 10 baro başkanı ve yüzlerce kişi geldi. Sincan Cezaevi önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

KARARA TEPKİ OLARAK SLOGAN ATIP SIRALARI YUMRUKLADILAR

Mahkeme başkanı, "Bu vicdani kanaate varırken, dosyadaki deliller incelendi ve böyle bir vicdani kanaate varıldı" diyerek sözlerine başladı. 130 sayfalık karar olduğunu, ancak bunun özetini okuyacağını belirtti. Karar okunmaya başlanınca avukatlar sloganlar atarak alkışlarla kararı protesto etti ve sıraları yumrukladı.

MAHKEME BAŞKANI AVUKATLARIN SALONDAN ÇIKMASINI BEKLEDİ

Avukatların salonu terk etmeye başlamasının ardından mahkeme başkanı kararı okumayı durdurdu. Avukatların salondan çıkması beklendi. Mahkeme başkanı, avukatların salonu terk etmesinin ardından kararı alfabetik olarak okumaya devam etti. O anlardan geriye ise kameralara yansıyan bu görüntüler kaldı.

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