Kocaeli\'deki fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırgan polise teslim oldu

Politika

Kocaeli'deki fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırgan, polis operasyonuyla 10 saat sonra yakalandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Rehineler kurtarıldı. Eylemi yapan fabrikanın eski çalışanı." ifadelerini kullandı.

REHİNE KRİZİ SONA ERDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren uluslararası bir firmaya ait fabrikada, 7 kişinin silah ve üzerinde bombayı andıran düzenekle rehin alınmasıyla ilgili kriz çözüldü. Fabrika işçilerini rehin alan saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

EYLEMİ YAPAN FABRİKANIN ESKİ ÇALIŞANI

Olay yerine gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yavuz, Gebze'deki rehine krizinin sona erdiğini söyledi. Vali Yavuz, "Silahlı saldırgan etkisiz hale getirildi. Rehineler kurtarıldı. Eylemi yapan fabrikanın eski çalışanı." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz

"KÜÇÜK BİR OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Başarılı tamamlanan operasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Seddar Yavuz, "Amacımız kardeşlerimizi sağ salim oradan çıkarmaktı. Nitekim bu süreci, kıymetli emniyet mensuplarımız, istihbarat teşkilatımız, olabilecek tüm bağlantılarıyla değerlendirerek bir çalışma gerçekleştirdik ve daha sonra da rehinelere zarar vermeksizin küçük bir operasyonla etkisiz hale getirdik. Çünkü müzakereler sonuç vermedi. Kardeşlerimizin her birinin sağlık durumu iyi. Biz olay esnasına içerdeydik. Rehinelerin hepsine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Biz Türkiye'nin huzurundan ve güvenliğinden yanayız. Bu tür davranışları sergileyen herkesin karşısında önce biliyorsunuz hukuk işler. Güvenlik güçlerimiz üzerlerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmiştir." dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz

"İHTİYAÇ İÇİN DIŞARI ÇIKTI, OPERASYONA START VERİLDİ"

Operasyonun detaylarını paylaşan Vali Yavuz, "İhtiyaç için dışarı çıktığında ona göre konuşlanmıştık. Alternatif bir takım çalışmalar yapmıştık. Hareket tarzını bir kez daha değerlendirdik. Kıymetli emniyet mensuplarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz gerekli müdahaleyi yapmak suretiyle ve rehinelere zarar gelmeyeceğini anladığımız anda gerekeni yaptık. 2 silahı vardı. Üzerinde de düzenekler mevcuttu. Dolayısıyla bizler bu konuda hassas davranırız. Her ihtimali değerlendiririz. Arkadaşlarımız gerekli incelemeyi, tahkikatın detaylarını çalışacaklar." diye konuştu.

Vali Seddar Yavuz, şahsın içeride ateş edip etmediği sorusuna ise "Bizim operasyonumuzda herhangi bir ateş etme eylemine girişemedi. Arkadaşlarımız çok anlık bir hareketle etkisiz hale getirdi." şeklinde yanıt verdi.