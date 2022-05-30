Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı Petro, ülkede değişimin kazandığını söyledi - Son Dakika
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Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı Petro, ülkede değişimin kazandığını söyledi

30.05.2022 06:57
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı Petro, ülkede değişimin kazandığını söyledi

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı 1.tur seçimlerinde en çok oyu alarak ikinci tura kalan Tarihsel Pakt koalisyonu adayı solcu Gustavo Petro, ülkede değişimin kazandığını belirtti.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı 1.tur seçimlerinde en çok oyu alarak ikinci tura kalan Tarihsel Pakt koalisyonu adayı solcu Gustavo Petro, ülkede değişimin kazandığını belirtti.

Başkent Bogota'da destekçilerine seslenen Petro, Cumhurbaşkanı Ivan Duque ve eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin politikalarını yıktıklarını vurgulayarak, ikinci turda gerçek bir değişimin olacağını söyledi.

Duque'ye tepki gösteren Petro, "Duque hükümetiyle ittifak yapan siyasi partiler Kolombiya'da yenilgiye uğradı. Bir devir sona erdi." ifadesini kullandı.

Petro, 19 Haziran'da düzenlenecek ikinci tur seçimlerine değinerek, "Bazı değişimler vardır aslında değişim sayılmaz tam bir intihardır. Yolsuzlukla can vererek mücadele edilir. Yolsuzlukla mücadele için canımızı ortaya koyduk. Biz sözle aldatmak için değil, gerçekleri masaya koyup topluma nereye gittiğimizi söylemek için buradayız." dedi.

Seçimde ikinci olarak ikinci turda yarışmaya hak kazanan Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Birliği adayı Rodolfo Hernandez, evinden yaptığı kısa açıklamayla seçmenlere teşekkür etti.

Hernandez, dürüstlüğün kazandığını dile getirerek, "Bugün, bir hükümet sistemi olarak yolsuzluğu sona erdirmek için sağlam irade olduğunu biliyoruz. Bugün ülke siyasete ve yolsuzluğa yenik düştü. Bugün vatandaş kazandı." diye konuştu.

"Seçimin ikinci turunda Rodolfo'yu destekleyeceğiz"

Seçimlerde beklentilerin altında kalarak ikinci tura geçemeyen Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Federico Gutierrez ise yenilgiyi kabul ettiklerini bildirdi.

Gutierrez, seçimin ikinci turunda Hernandez'i destekleyeceklerini duyurarak, "Kolombiya'nın geleceğini, ailelerimizi ve çocuklarımızı riske atmak istemediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu nedenle biz Rodolfo ve Merelen'e (Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı) 19 Haziran'da oy vereceğiz." şeklinde konuştu.

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde belli olacak.

Petro, yüzde 40,31 ile birinci, Hernandez yüzde 28,17 oy alarak ikinci, Gutierrez yüzde 23,89 ile üçüncü ve Umut Merkezi Koalisyonu adayı Sergio Fajardo yüzde 4,15 ile dördüncü olmuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı Petro, ülkede değişimin kazandığını söyledi - Son Dakika


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