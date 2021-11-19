Kolonoskopiye girecek olan Biden, görevi Harris'e devredecek - Son Dakika

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'a yıllık fiziksel muayenesi kapsamında kolonoskopi yapılacağı için anestezi altına girerken yetkilerini geçici olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredeceğini duyurdu. Geçici olarak Biden'ın yetkilerini devralacak Harris ise, ABD tarihinde Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olacak.

ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'a yıllık fiziksel muayenesinin bir parçası olarak ABD'nin Maryland eyaletindeki Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Tıp Merkezi'nde rutin bir kolonoskopi yapılacağını ve Biden'ın, anestezi altına alınacağını kaydetti. Biden'ın, anestezi altında olacağı kısa bir süre için yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredeceğini belirten Psaki, "ABD'nin eski Başkanı George Bush'un 2002 ve 2007'de aynı prosedürü uyguladığı durumda olduğu gibi ve Anayasa'da belirtilen süreci takip ederek, Başkan Biden anestezi altında olduğu kısa bir süre için yetkiyi Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek. Harris, bu süre zarfında Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'ndaki ofisinden çalışacak" ifadelerini kullandı. Psaki, Beyaz Saray'ın Biden'ın fiziki sonuçlarının bir özetini ise günün ilerleyen saatlerinde yayınlayacağını aktardı. Ayrıca Biden'ın anestezi altındayken geçici olarak yetkilerini devralacak olan Harris, ABD tarihinde Başkanlık yetkilerine sahip ilk kadın olacak. - WASHINGTON