Komisyonda başlayan \'\'Kürtçe\'\' tartışması büyüyor! DEM Parti\'den tepki var

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Barış Anneleri'nden Nezahat Teke, konuşmasını Kürtçe yapmak istedi. Ancak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da olunmasa bile işleyişin Genel Kurul kurallarına uygun yürütülmesi gerektiğini belirterek, konuşmanın Türkçe yapılmasını istedi.

"MESELENİN KENDİSİ ORADA TEZAHÜR ETTİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, komisyonda yaşananlara tepki gösterdi. Komisyonun bu konuda olgunluk göstermesi gerektiğini belirten Doğan, "Komisyonda Kürtçe konuşmak istiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, gerçi Genel Kurul'da değiliz ancak Türkçe devam edin şeklinde tutanaklarda gördüğümüz kadarıyla bir uyarıda bulunuyor. TBMM'nin kurallarını hatırlatıyor. Komisyonda bulunan DEM Parti üyeleri çeviriyi gönüllü yapmayı öneriyorlar bu da kabul edilmiyor. Meral Danış Beştaş çeviri yaparım tutanaklara Türkçe geçsin diyor, ben de tutanaklardan okuyorum. Kürtçe bilen diğer siyasi partilerden milletvekilleri de gönüllü olduklarını söylüyor. Bu komisyonun dün bir olgunluk göstermesini beklerdik. Ana dilinde konuşmak isteyen Nezahat Teke'ye ana dilinde konuşabileceği olanakları sağlayabilirdi. Meselenin kendisi dün orada tezahür etti. Anadilinde konuşamamak, komisyonun gündemine gelmiş oldu" dedi.

"TOPLUMUN BÖYLE BİR BEKLENTİSİ VAR"

Sözlerinin devamında "Bu komisyon buna karşı bir sorumluluk hissetmeli" diyen Doğan, "Komisyonda Kürtçe konuşmak isteyen bir anneye çevirmen düşürmek ya da konuşmasına alan açmak komisyonun işi. Toplumun böyle bir beklentisi var" ifadelerine yer verdi.