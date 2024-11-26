Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti - Son Dakika
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Politika

Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti

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Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Gergin başlayan görüşmede CHP Milletvekili Serkan Sarı'nın sözleri sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti.

26.11.2024 11:45
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN PROTESTO

Görüşmeler öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri dikkat çekici bir protestoya imza attı. Vekiller, oturdukları sıralara "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı dövizler bırakarak mesaj verdi.

BAKAN GÜLER KOMİSYONU TERK ETTİ

Gergin geçen görüşmeler esnasında CHP Milletvekili Serkan Sarı, "Sayın bakanım, 'Mustafa Kemal'in askeriyim' diyebiliyor musunuz? Ordunun dereceye girmiş kadın teğmenlerine sahip çıkmak boynunuzun borcu, neden sahip çıkmıyorsunuz?" diye sordu. Bu esnada Bakan Güler'in komisyonu terk ettiği görüldü.

Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti

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Son Dakika Politika Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Hıfzı Özbekmez:
    Mustafa Kemal'in askeri olduğunu iddia edenlerin, dem'lilerle el ele Tunceli belediye başkanının arkasında nasıl duruyorlar. Hem Atatürk'ün askeri hem terör destekçileriyle kolkola olmak takiye değil mi? 36 20 Yanıtla
  • poyraz can:
    söylenecek çok şey var ama Silivri soğuk olur bu mevsimde be kardeşim 43 7 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    yüz yok cevap vermeye.Neyin savunma bakanısın sn.bakan. 15 21 Yanıtla
  • Zafer El:
    Sayın Vekillerim rica ediyorum; Sayın bakan ve genel kurmay başkanına tek soru sorarmısınız siz (Mustafa Kemal'in askerimisiniz).???? 16 19 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EN IYI YAPYIKLARI SEY KAÇMAK. EVET MUSTAFA KEMAL IN ASKERİYIM 11 13 Yanıtla
  • Etirol Orhan:
    YUZU ve AHLAKI OLAN OTURUP CVP VERIR ADAM HAKLI TEYMENINE SAHIP CIKMAYAN BIRISI VATANA NASIL SAHIP CIKACAK MERAK EDIYORUM 8 10 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    saka gibiler ya. surekli kaciyorlar. surekli ellerinde yargi silahi ceza silahi var onu kullaniyorlar. 1 3 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    MUSTAFA KEMAL ATATÜRKÜN ASKERLERİYİZ HZ MUHAMMED SAV ÜMMETİYİM ! SİZ KİMİN ASKERİ KİMİN ÜMMETİ OLDUGUNUZ PARAYA GÜCE GÖRE DEĞİŞİYOR ! 1 0 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    Emekli askerim, bu adama çok şey derim lakin Silivri hakikaten soğuk. Gerek yok deyip geçeyim en iyisi bu. 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    m.kamalın itlerisiniz diğene neden sesiniz çıkmadı 0 0 Yanıtla
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