Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı.
Görüşmeler öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri dikkat çekici bir protestoya imza attı. Vekiller, oturdukları sıralara "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" yazılı dövizler bırakarak mesaj verdi.
Gergin geçen görüşmeler esnasında CHP Milletvekili Serkan Sarı, "Sayın bakanım, 'Mustafa Kemal'in askeriyim' diyebiliyor musunuz? Ordunun dereceye girmiş kadın teğmenlerine sahip çıkmak boynunuzun borcu, neden sahip çıkmıyorsunuz?" diye sordu. Bu esnada Bakan Güler'in komisyonu terk ettiği görüldü.
Son Dakika › Politika › Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti - Son Dakika
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