Annesinin resminin yer aldığı koreografi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı - Son Dakika

Annesinin resminin yer aldığı koreografi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı

Son Güncelleme: 07.10.2023 13:31

AK Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi'nde gerçekleşen etkileyici koreografi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı. Erdoğan, annesinin resminin yer aldığı koreografiyi nemli gözlerle izledi.

AK Parti Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın resminin yer aldığı bir koreografi gösterisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribünleri izlerken duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda coşkulu bir kalabalıkla başladı. Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Erdoğan, tribünlerde yer alan koreografi gösterini görünce duygulandı.

İZLERKEN DUYGULANDI

Bugün ölüm yıl dönümü olan annesi Tenzile Erdoğan'ın resminin çizildiği koreografiyi ilgiyle izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözleri nemlendi. Koreografinin bitiminde Abdurrahim Karakoç'un bir şiirini okuyan Erdoğan, sonrasında açılış konuşmasına geçti.

Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran koreografi! Nemli gözlerle izledi

7 EKİM 2011'DE VEFAT ETMİŞTİ

Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 30 Eylül 2011'de karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye kaldırılmıştı. Kadıköy'deki Medipol Hastanesi'nde bir süre tedavi gören Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de 88 yaşında hayatını kaybetti.

Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran koreografi! Nemli gözlerle izledi
Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran koreografi! Nemli gözlerle izledi

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Annesinin resminin yer aldığı koreografi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesinin resminin yer aldığı koreografi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı - Son Dakika
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