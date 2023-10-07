Annesinin resminin yer aldığı koreografi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı

AK Parti Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve annesi Tenzile Erdoğan'ın resminin yer aldığı bir koreografi gösterisi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribünleri izlerken duygusal anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda coşkulu bir kalabalıkla başladı. Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Erdoğan, tribünlerde yer alan koreografi gösterini görünce duygulandı.

İZLERKEN DUYGULANDI

Bugün ölüm yıl dönümü olan annesi Tenzile Erdoğan'ın resminin çizildiği koreografiyi ilgiyle izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözleri nemlendi. Koreografinin bitiminde Abdurrahim Karakoç'un bir şiirini okuyan Erdoğan, sonrasında açılış konuşmasına geçti.

7 EKİM 2011'DE VEFAT ETMİŞTİ

Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan, 30 Eylül 2011'de karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye kaldırılmıştı. Kadıköy'deki Medipol Hastanesi'nde bir süre tedavi gören Tenzile Erdoğan, 7 Ekim 2011'de 88 yaşında hayatını kaybetti.