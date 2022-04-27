Konuşması sırasında prompterı bozulan Akşener'in zor anları! Gerginliği yüzüne de yansıdı - Son Dakika
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Konuşması sırasında prompterı bozulan Akşener'in zor anları! Gerginliği yüzüne de yansıdı

27.04.2022 13:02

Parti grubunda yaptığı konuşmada prompterında arıza meydana gelen İYİ Parti lideri Meral Akşener, bir süre konuşamadı. Gerginliği yüzüne yansıyan Akşener, "Elektronik bir arıza var herhalde. Var benim önümde, şimdi oradan bakacağım." dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in bugün gerçekleştirdiği grup toplantısı konuşması sırasında aksaklık yaşandı.

Gündeme yönelik değerlendirmeler yapan Akşener'in açıklamalarda bulunduğu esnada prompterı kesildi.

Bir anda kesilen prompter nedeniyle konuşmasını toparlayamayan Akşener, durumun elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Gerginliği yüzüne yansıdı

Önündeki kağıtları toplamaya çalışan Akşener'in gerginliği yüz ifadesine yansırken, "Elektronik bir arıza var herhalde. Var benim önümde, şimdi oradan bakacağım." dedi.

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Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Konuşması sırasında prompterı bozulan Akşener'in zor anları! Gerginliği yüzüne de yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konuşması sırasında prompterı bozulan Akşener'in zor anları! Gerginliği yüzüne de yansıdı - Son Dakika
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