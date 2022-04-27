Konuşması sırasında prompterı bozulan Akşener'in zor anları! Gerginliği yüzüne de yansıdı - Son Dakika

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İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in bugün gerçekleştirdiği grup toplantısı konuşması sırasında aksaklık yaşandı.

Gündeme yönelik değerlendirmeler yapan Akşener'in açıklamalarda bulunduğu esnada prompterı kesildi.

Bir anda kesilen prompter nedeniyle konuşmasını toparlayamayan Akşener, durumun elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Gerginliği yüzüne yansıdı

Önündeki kağıtları toplamaya çalışan Akşener'in gerginliği yüz ifadesine yansırken, "Elektronik bir arıza var herhalde. Var benim önümde, şimdi oradan bakacağım." dedi.