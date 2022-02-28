Konya'da "28 Şubatlar Unutulmasın" sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da "28 Şubatlar Unutulmasın" sergisi

28.02.2022 15:07
Konya'da "28 Şubatlar Unutulmasın" sergisi

Konya'da Adaleti Savunanlar Derneği Konya İl Başkanlığından 28 Şubat Post Modern darbesi konulu sergi açılarak basın açıklaması yapıldı.

Konya'da Adaleti Savunanlar Derneği Konya İl Başkanlığından 28 Şubat Post Modern darbesi konulu sergi açılarak basın açıklaması yapıldı.

Konya İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Prof. Dr. Önder Kutlu, "Büyük acılar çekildi 28 Şubatta toplumun bütün kesimleri bu açıdan nasibini aldı. Görünüşte iktidara millet iradesiyle gelen iktidara karşı yöneltilmiş bir saldırı bir kalkışma olmasına rağmen o dönemde hepimiz tecrübe ettik. Sadece siyasal iktidarı değil ama dinimizi dini değerlerimizi, eğitimimizi, toplumsal düzenimizi, kültürümüzü yani topyekün bütün değerlerimizi hedef aldığını gördük. Dolaysıyla bugün 25'inci yılında 28 Şubattı hiçbir şekilde bizler unutmamamız gerekiyor unutturmamız gerekiyor" dedi.

ASDER Konya İl Başkanı Mehmet Kanmaz, "Milletlerin hayatında hiç yaşamak istemeyeceği karanlık günler vardır ve bu toplum Türkiye pratiği ile 100 yıllık mazisi darbeler hızarından geçmiş bir ülke ise, tünelin ucunu görmeyi zorlaştıran nice karanlık geçişler ve kara bulutlar yaşanır olur. İşte bu karanlık günlerin darbelerini unutturmamak adına; irili ufaklı darbeler, ana darbeler, ara darbeler, post darbeler, yavru darbeler ve onlarca taşeron darbe senaryoları hatırladığımızda ve bunları isimlendirdiğimiz de maalesef neredeyse kullanılmayan harf bile kalmamıştır. Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız ve bu 25'inci yılını andığımız 28 Şubat post modern darbesinde böylesi kasavetli geçmişimizin en karanlık dönemlerinden birinin adıdır" diye konuştu.

Başkan Kanmaz, "Darbelerin tecrübe kazandığı, 28 Şubat'ın post unvanı aldığı TSK içindeki yuvalanan BÇG (Batı Çalışma Gurubu) mensubu ihtilalci yapının sütrede kalarak o dönemdeki bazı siyasi partileri, beşli çete olarak isimlendiren o dönemin sözde bazı sivil toplum kuruluşlarını bazı eğitim kurumlarını ve o dönemin sözde bazı medya kuruluşlarını millete rağmen ne acı ki güya toplum adına cepheye sürdüğü bir trajedinin adıdır. 28 Şubat; toplumun her kesiminin bir şekilde acı çektiği, neredeyse hayatına ve psikolojisine kazıdığı bir dönemin hala ASDER olarak bitmediğine inandığımız ki hala verilmeyen geçmişe dönük haklarımız durmaktadır. Gölgelerini kapalı devre ve uyuyan dev modunda koruyan bir derin tezgahın senaryosunun başka isim altında devam etmekte olduğuna inanmaktayız. Mili iradeye inanmayanların hala farklı tezgah bulma arayışının ve tezgahtarlar bulma çabalarının artık sona ermesi için ASDER olarak her zaman dillendirdiğimiz ve çok geç kalınan sivil bir anayasa bu darbe hevesçilerinin heveslerini kursağında bırakacak kalıcı ve köklü bir çözüm olacaktır. 28 Şubatı ve 15 Temmuzu ve buna benzer, siyasette ve devlete müdahaleyi, planları yaşayan ve yaşatan her dem ve ahvalden çıkmanın artık kaçınılmaz zarureti bu uğurda oluşan davaya sahip çıkma bilinç ve şuuru, inşallah hepimizi daha ferasetli birer mümin, adaleti küreselleştirme hedefin de olan bir insan, müşfik olarak birer kardeş, eşit birer vatandaş, girişimci birer küresel yurttaş yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasından sonra "28 Şubatlar unutulmasın sergisi" gezildi. Sergiye; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, ASDER Konya İl Başkanı Mehmet Kanmaz ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Konya'da 28 Şubatlar Unutulmasın sergisi
Konya'da 28 Şubatlar Unutulmasın sergisi
Konya'da 28 Şubatlar Unutulmasın sergisi
Konya'da 28 Şubatlar Unutulmasın sergisi

YORUMLAR
500
28 Şubat'ta üniversite eğitimini bırakmak zorunda kaldı 28 Şubat'ta üniversite eğitimini bırakmak zorunda kaldı Başkan Öztürk: 'İhracat, ülkemizin 2021 büyümesine en büyük katkıyı sağlayan kalem oldu' Başkan Öztürk: 'İhracat, ülkemizin 2021 büyümesine en büyük katkıyı sağlayan kalem oldu'

Sivil Toplum Kuruluşları, 28 Şubat, Türkiye, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Konya'da '28 Şubatlar Unutulmasın' sergisi - Son Dakika


Son Dakika
15:09 Kremlin'den, yaptırımlara cevap geldi: Çıkarlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz
15:02 Bütün dünyadaki nükleer bombalar aynı anda patlarsa ne olur?
14:57 10 ay önce İsrail'i destekleyen Zelenskiy'e, verdiği cevabı tekrar hatırlattı: Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın
14:54 Barış için uzlaşılacak mı? Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerden ilk kareler geldi
14:54 Ankara'da tarihi gün: 6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı! İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem vaatleri!
14:50 Avrupa Birliği'nden Zelenski'ye yanıt geldi: 27 üye ülke arasında anlaşmazlıklar var
14:39 Rusya'nın SWIFT sisteminin dışına çıkarılması, ülkenin 400 milyar dolarına ulaşmasını engelleyebilir!
14:30 Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?
14:29 Çin aşısı faz 3 çalışmalarına denek olarak katılmıştı! Çağla Şıkel'in koronavirüs testi pozitif çıktı
14:25 Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki vatandaşlara seslendi: Trenler kalkacak, güvenliğinize dikkat ederek yetişin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 15:16:43. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da "28 Şubatlar Unutulmasın" sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement