Konya'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılar savaşın durması için yürüdü - Son Dakika

Konya'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırılarının durması için yürüdü.

Kılıçarslan Şehir Meydanında toplanan kalabalık, polis eşliğinde Alaaddin Bulvarını takiben Kayalı Parka kadar yürüdü. Yürüyüşe, Konya Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Sırrı Demirel, Konya Ukraynalılar Dernek Başkanı Alina Göçer ile Konya'da yaşayan Kırım Türkleri ve Ukraynalılar katıldı.

Yürüyüşün ardından Kayalıpark'ta açıklama yapan Dernek Başkanı Mustafa Sırrı Demirel, "Bundan 8 yıl önce Kırım'ın işgaliyle başlayan süreç bugün bütün Ukrayna'nın işgaline yönelik Rusya saldırısıyla çok daha korkunç bir boyut almıştır. Rusya daha önce birçok kez yaptığı gibi bugün de bir kez daha uluslar arası hukuku, diplomasiyi ve imzası bulunan antlaşmaları ayaklar altına almıştır. Tarihi boyunca Rusya rejiminin yaptığı katliam ve soykırımların mağduru olan pek çok halk gibi benim Kırım Tatarlarım da Rusya'nın Ukrayna'da yeni katliamlar yapması endişesini yaşamaktadırlar. Ne yazık ki Kırım Tatarlarının tarihi tecrübesi, bu endişenin gerçekleşme ihtimali çok daha yükselmektedir. Rusya ordusu 24 Şubat 2022 tarihinde bugün onuncu gününde, Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı hareketiyle savaşı başlatmış oldu. Şehirleri bombalayarak Ukrayna topraklarında Kırım'dan gelerek ilerlemeye başladı. Bugün sadece Ukrayna değil bütün dünya için felaketin başlandığı bir gün olarak görmekteyiz. Dünyayı felakete götüren bu alçak aşağılık girişimi çok önceden planlayarak adım adım uygulayan Rusya'yı şiddetle protesto ediyoruz. Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kırım Tatarı adına bu savaşın bir an önce sonlandırılması dileğiyle Ukrayna'nın yanında olduğumuzu deklare ediyoruz. Dünya kamuoyunu bu felaket karşısında sessiz kalmamaya davet ediyoruz. Kırım halkı ve Ukrayna halkı buna boyun eğmeyecektir" dedi.

Konya Ukraynalılar Derneği Başkanı Alina Göçer ise, "Şu anda Ukrayna'da gerçek bir savaş yaşanıyor. Ukrayna düşmeyecek, Ukrayna kazanacak. Durmayacağız ve yorulmayacağız. Toprağımızı ve insanlarımızı korumak için gerektiği sürece şiddetli bir mücadeleye hazırız" diye konuştu. - KONYA