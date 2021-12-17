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Konya ile Trablusşam arasında Kardeş Şehir protokolü imzalandı - Son Dakika

Konya ile Trablusşam arasında Kardeş Şehir protokolü imzalandı

17.12.2021 14:32
Konya ile Trablusşam arasında Kardeş Şehir protokolü imzalandı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Lübna'nın Trablusşam şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Lübna'nın Trablusşam şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Lübna'nın Trablusşam şehri ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Trablusşam Belediye Başkanı Riad Yamak arasında imzalanan kardeşlik protokolü ile eğitim, turizm, spor, kültür ve altyapı gibi alanlarda ilişkilerin arttırılması hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye ve Lübnan halklarının geçmişten itibaren ortak bir kültürel mirasa ve tarihe sahip olduğunu belirterek, "İnşallah bu kardeşliğimizi de şehirlerimizin kardeşliğini de pekiştirecek bir imza olur. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle geliş gidişlerimiz de sıklaşır. Sizleri, daha sık Konya'mıza bekliyoruz. Konya'daki üniversitelerimizde birçok yabancı öğrenci var. Sizin öğrencilerinizi de burada misafir etmekten büyük mutluluk duyarız. Ayrıca Ağustos ayında Konya çok büyük bir organizasyona hazırlanıyor. 5. İslami Dayanışma Olimpiyatları Konya'da olacak. Hem sporcularınızı hem sizi davet ediyoruz. Ben aynı zamanda Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bu vesileyle TDBB ile ilişkilerin de artırılmasını önemli buluyorum" dedi.

"Bu protokolle tarihi yeniden canlandırıyoruz"

Trablusşam Belediye Başkanı Riad Yamak ise, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne kardeşlik protokolünden dolayı teşekkür ederek, "Bu protokolü bir gerçeğe dönüştürdük. Hem kendi adıma hem meclisimizin adına hem Trablusşam ahalisi ve halkı adına sizlere teşekkürlerimizi sunuyorum. Biz Trablusşam olarak; Türkiye ile olan tarihi bağlarımız ve ilişkilerimizle iftihar eden bir halkız. Zaten Osmanlı'dan gelen, ondan önce de Türkmenlik döneminden de gelen bağlarımız ve ilişkilerimiz vardır. Bu kardeşlik protokolüyle de bu tarihi yeniden canlandırıyor olduk. Hayırlı bir günde böyle bir kardeşliği imzalıyor olmamız gerçekten büyük bir şereftir. İnşallah hayırlı olur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Trablusşam Belediye Başkanı Riad Yamak ile kardeşlik protokolü imzaladı. - KONYA

Konya ile Trablusşam arasında Kardeş Şehir protokolü imzalandı
Konya ile Trablusşam arasında Kardeş Şehir protokolü imzalandı
Konya ile Trablusşam arasında Kardeş Şehir protokolü imzalandı
Konya ile Trablusşam arasında Kardeş Şehir protokolü imzalandı

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Türkiye, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Konya ile Trablusşam arasında Kardeş Şehir protokolü imzalandı - Son Dakika


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