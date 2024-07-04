Kremlin\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız

Politika

Belediyede ahlaksız teklif! Görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında dün Kazakistan'ın başkenti Astana'da görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna konusunda arabuluculuk yapmayı teklif ettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Putin'e Rusya ve Ukrayna arasında iki tarafın da kabul edeceği bir barışın mümkün olduğunu söyleyerek arabuluculuk yapabileceklerini iletti. Bu açıklamayla ilgili Kremlin'den net bir yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Erdoğan'ın arabuluculuk yapıp yapmayacağıyla ilgili basından gelen soruya, "Hayır, bu imkansız" yanıtını verdi. Rus Tass haber ajansı, Kremlin'in itirazının gerekçeleriyle ilgili ayrıntı vermedi.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI 1 YIL YÜRÜRLÜKTE KALMIŞTI

Türkiye, Şubat 2022'de başlayan savaş sonrasında Rusya ve Ukrayna arasında 1 yıl kadar yürürlükte kalan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzalanmasında arabuluculuk görevi üstlenmişti. İki ülke arasında Türkiye'de barış görüşmeleri de düzenlenmiş, ancak girişimler sonuçsuz kalmıştı.

İKİ LİDERDEN BİRLİK MESAJI

Öte yandan; Astana'daki görüşme sonrası kameralar karşısına geçen iki lider, birlik beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu'yu bir an evvel devreye almak istediklerini ifade ederken Putin de "Bütün zorluklara rağmen Rusya-Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım gelişiyor ve ilerliyor. Sürekli temas halindeyiz" dedi.