Kremlin: "Putin ile Erdoğan görüşme yapacak" - Son Dakika
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Kremlin: "Putin ile Erdoğan görüşme yapacak"

01.04.2022 13:45
Kremlin: "Putin ile Erdoğan görüşme yapacak"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirecek" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirecek" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gün içerisinde diplomatik görüşmelerinin olacağını belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilecek. Bugün, Putin'in uluslararası düzeyde birkaç görüşmesi olacak. Ankara'daki meslektaşlarımız tarafından zaten açıklandı. Putin ile Erdoğan arasında görüşme olacak. Bunu teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentine Ukrayna ordusu tarafından hava saldırıları düzenlediğini söyleyen ve bu gibi saldırıların müzakereleri engelleyeceğini de belirten Peskov, "Elbette müzakerelerin devam etmesini engelleyen koşullar bunlar. Başkanlık idaresi olarak yorum yapmak bize düşmez. Profesyonel kolluk güçlerimiz tarafından gerekli açıklama yapılabilir" dedi.

Rusya'nın bugünden itibaren Rusya'ya dost olmayan ülkeler için gaz satışında ruble para birimine geçmesinin ardından bu sisteme geçmeyen ülkelere gazın kesilmesi konusuna ilişkin de açıklama yapan Peskov, "Bu durum arzın anında kesilmesi anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

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Dmitriy Peskov, Vladimir Putin, Kremlin, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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