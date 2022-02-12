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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Putin ve Biden telefon görüşmesi yapacak" - Son Dakika

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Putin ve Biden telefon görüşmesi yapacak"

12.02.2022 00:46
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Putin ve Biden telefon görüşmesi yapacak"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

Ukrayna'daki krize yönelik ABD'den yeni açıklamalar gelirken Rusya tarafında da hareketlilik artarak devam ediyor. Beyaz Saray, Biden'ın, Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi yapmak istediğini belirtmesi üzerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklama yaparak, "ABD tarafı Devlet Başkanı Putin ile görüşme talebinde bulundu ve 12 Şubat'ta, Moskova saati ile iki devlet başkanının görüşmesi planlanıyor" dedi.

Görüşmenin saat kaçta olacağına dair bilgi vermeyen Peskov, Amerikan tarafının telefon görüşmesi için kendilerine yazılı talep ulaştırdığını da sözlerine ekledi. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: 'Putin ve Biden telefon görüşmesi yapacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Putin ve Biden telefon görüşmesi yapacak" - Son Dakika
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