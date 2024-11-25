Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı - Son Dakika
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Politika

Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı

Kreş tartışmasında CHP\'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı

Belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılacağı iddialarıyla ilgili başlayan tartışmada CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır birbirine girdi. Varank'ın yaptığı bir açıklamaya, Başarır, "Geri zekalı" diye yanıt verdi. Varank yanıtı ise, "O kadar Türkçe özürlü ki 'geri zekalı'nın nasıl yazılacağını bile bilmiyor" şeklinde oldu.

25.11.2024 23:16
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AK Parti ile CHP arasındaki "kreş" tartışmaları alevlendi. CHP lideri Özel, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılacağını iddia ederken, hükümet kanadından yapılan açıklamada bunun doğru olmadığı belirtildi.

CHP İLE AK PARTİ ARASINDA "KREŞ" TARTIŞMASI

Konuyla ilgili olarak Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt veren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Daha kreş ile anaokulu arasındaki farkı bilmeyen bir genel başkansın. Aklın erer mi bilmiyorum ama tek tek yazayım; Milli Eğitim Bakanımız açıkladı, gönderilen yazıda kreşlerle alakalı hiçbir ifade yok. Kaldı ki, kreşler MEB'in yetkisinde bir alan da değil" dedi.

AK PARTİLİ VARANK: YALAN SÖYLEMEK ALTI OKUN HANGİ İLKESİNDE VAR?

Varank şunları söyledi: "2007 yılında belediyelerin anaokulu açma yetkisini AYM'de CHP iptal ettirmiş. Sizin iptal ettirdiğiniz kanun maddesi nedeniyle MEB 2007 yılından beri hiçbir belediyeye anaokulu ruhsatı vermemiş. Başka isimler altında anaokulu açıp buraları MEB denetiminden kaçırmak istemenizin arkasında hangi ideolojik saplantınız var. İçerisinde kreş kapatma ifadesi geçmeyen, parti ayırt etmeksizin tüm belediyelere gönderilen bir yazı için "CHP'li belediyelere kreşleri kapatın dediler" diye alenen yalan söylemek altı okun hangi ilkesinde var? Yoksa mora boyayacağınız yeni okta mı?"

Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı

CHP'Lİ BAŞARIR: TWEET BU KADAR, GERİ ZEKALI

Varank'ın açıklamasını alıntılayan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, belgeleri paylaştığı açıklamasında çok sert ifadeler kullandı. Başarır, "Tweet bu kadar, geri zekalı" dedi.

Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı

VARANK: GERİ ZEKALININ NASIL YAZILACAĞINI BİLMİYOR

Varank'ın Başarır'a yanıtı da bir o kadar sert oldu. Varank, şu ifadeleri kullandı: "Ayak röntgeni yayınlayıp, koridorlarda kabadayılık yapan bir ekipten asgari düzeyde Türkçe okuyup anlama becerisi beklemek elbette beyhude. Hakaret ederek netice alacağını zanneden bu ağzı bozuk anlama özürlü için tekrar yazayım: Kreşler ile alakalı bir durum yok. Kreş ya da başka bir isim altında anaokulu işletmeciliği yapılamaz. Anaokulu açmak için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ruhsat almak gerekiyor.

Belediyeler ruhsat alamaz çünkü CHP ilgili kanun maddesini iptal ettirip yasak getirdi. Not: O kadar Türkçe özürlü ki "geri zekalı"nın nasıl yazılacağını bile bilmiyor"

Ali Mahir Başarır, Mustafa Varank, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı - Son Dakika

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