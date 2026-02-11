Kritik davaların savcısı Akın Gürlek kimdir? - Son Dakika
Kritik davaların savcısı Akın Gürlek kimdir?

11.02.2026 00:19
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde gerçekleşen revizyonla Adalet Bakanlığı görevine, kamuoyunda "kritik davaların hakimi" olarak tanınan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi. Türkiye'nin yakın siyasi tarihindeki pek çok sembol davada mahkeme başkanı olarak görev yapan Gürlek, yargı bürokrasisindeki çeşitli kademelerin ardından yayımlanan son kararname ile kabineye giren isim oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde beklenen değişiklik gerçekleşti. 11 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Türkiye tarihine geçen en kritik siyasi davalarda verdiği kararlarla tanınan Gürlek'in bakanlık koltuğuna oturması, yargı dünyasında yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.

AKIN GÜRLEK KİMDİR? BİR KARİYERİN KRİTİK DURAKLARI

1982 Nevşehir doğumlu olan Akın Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Hakimlik kariyerinde hızla yükselen Gürlek, özellikle İstanbul'daki Ağır Ceza Mahkemesi başkanlıkları döneminde Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi.

ÜLKE TARİHİNE GEÇEN KARARLAR

Akın Gürlek, birçok kritik davanın karar merciinde yer aldı:

Selahattin Demirtaş: AİHM'in ihlal kararı öncesi "örgüt propagandası" suçundan hapis cezası vererek tahliyesini engelleyen karara imza attı.

Canan Kaftancıoğlu: Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 9 yıl 8 aylık hapis cezası veren mahkemenin başkanıydı.

Enis Berberoğlu: Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "hak ihlali" kararını uygulamayarak yerel mahkemede direnen hakim olarak hafızalara kazındı.

Hrant Dink Savası: Cinayetin "FETÖ hedefleri doğrultusunda işlendiğine" hükmeden kararı açıklayan heyetin başındaydı.

Sözcü Gazetesi & ÇHD davaları: Gazeteci ve avukatlara yönelik hapis cezası kararlarıyla dikkat çekti.

MİT TIR'ları davası sonrasında yurt dışına çıkan Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ı "kaçak" ilan etti ve gayrimenkullerine el koyma kararı verdi

Son başsavcılık döneminde ise İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonları, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki hukuki süreçlerle isminden söz ettirmeye devam etti.

2 EKİM 2024'DEN BU YANA İSTANBUL'DA GÖREVLİYDİ

1982 yılında Nevşehir'de doğan Akın Gürlek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Hakimlik kariyerine başladıktan sonra birçok ilde görev yaptı ancak ismini asıl olarak İstanbul 14. ve 37. Ağır Ceza Mahkemeleri Başkanlığı döneminde duyurdu. 2022 yılında Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Gürlek, 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaya başlamıştı. Gürlek son olarak kabine revizyonuyla Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu.

Elif Gülşah Gürlek ile evli olan Akın Gürlek bir çocuk babasıdır.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Ülkede Tayyip Başkan ne dediyse onu yapmış gibi okudum 25 5 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey Ahmet Talha Atabey:
    gsnin tüm olaylarını sümen altı eden yargıdaki aslanlar grubundandır diye bir cümle göremedim. 13 6 Yanıtla
  • Serkan Güngör Serkan Güngör:
    yakin zamanlardaki en dusundurucu atamalardan biri.. hey gidi ulkem hey... az cok gundemi ana akim disinda takip edenlee kucuk dilerini yutup ya bu kadar da olur mu demistir tahminen. 12 2 Yanıtla
  • Ali Yanık Ali Yanık:
    Verilen kararların hepsi muhalefet parti aleyhine, iktidar aleyhine bir davada karar verilmiş mi? 5 2 Yanıtla
  • ÖZKAN SAVAŞ ÖZKAN SAVAŞ:
    Yargı siyasetin iti olmuş diyoruz kimse inanmıyor 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
