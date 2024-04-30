Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir

Geniş Video İzle

31 Mart'taki yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın İBB adayı olan ancak beklediği sonucu alamayan Murat Kurum'un yeni dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğuna oturabileceği konuşuluyor.

30.04.2024 11:00  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde İBB Başkan adayı olan AK Partili Murat Kurum, oyların yüzde 39,59'unu alabilmiş ve Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık yüzde 10 gerisinde kalmıştı. Yapılan seçimlerin ardından bir süredir gözlerden uzak durmayı tercih eden Kurum'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Kulisler bu iddiayı konuşuyor! Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğuna oturabilir

YENİDEN BAKANLIK KOLTUĞUNA OTURABİLİR

Yerel seçimlerde elde edilen başarısızlık sonrası kabinede de güçlü bir değişim yapacağı konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğunu yeniden Murat Kurum'a teslim edebileceği öne sürüldü.

Kulisler bu iddiayı konuşuyor! Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğuna oturabilir

ÖZHASEKİ'NİN SAĞLIK SORUNLARI VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin uzun süredir sağlık sorunlarının olduğu da gelen bilgiler arasında... Hatırlanacağı üzere Erzincan' İliç'te meydana gelen maden faciası sonrası alana geç giden Özhaseki, kendisine yöneltilen eleştirilere "Bir ay kadar önce 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Buradaki hadisenin olduğu gün de devamlı 2 saatlik bir operasyon daha geçirdim, hastanede kaldım doktorlar nezaretinde uzunca bir süre tedavi oldum. Olayın ilk olduğu andan itibaren narkozun terisinden kurtulmamla birlikte çevreden sorumlu bakan yardımcımız arkadaşımız burada olduğu için olayları anbean takip ettim. Gelememe nedenim sağlık nedenleri, eğer özür dilemem gerekirse tüm kamuoyundan özür dilerim" şeklinde bir açıklama ile cevap vermişti.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Mehmet Özhaseki, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • SELİM KÖŞKER: Durmak yok yola devam inşallah. Deprem ve seçimde göstermiş olduğu üstün başarısından dolayı kutlarım 8 18 Yanıtla
  • Serkan Basar: Eyvahhh Eyvahhh Desenize 21 1 Yanıtla

11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:00 Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
10:04 Endonezya’daki Ruang Yanardağı’nda patlama Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda patlama
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 12:04:14. #1.11#
SON DAKİKA: Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement