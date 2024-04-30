Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir

Politika

Bülent Arınç, Özgür Özel\'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde İBB Başkan adayı olan AK Partili Murat Kurum, oyların yüzde 39,59'unu alabilmiş ve Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık yüzde 10 gerisinde kalmıştı. Yapılan seçimlerin ardından bir süredir gözlerden uzak durmayı tercih eden Kurum'la ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

YENİDEN BAKANLIK KOLTUĞUNA OTURABİLİR

Yerel seçimlerde elde edilen başarısızlık sonrası kabinede de güçlü bir değişim yapacağı konuşulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğunu yeniden Murat Kurum'a teslim edebileceği öne sürüldü.

ÖZHASEKİ'NİN SAĞLIK SORUNLARI VAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin uzun süredir sağlık sorunlarının olduğu da gelen bilgiler arasında... Hatırlanacağı üzere Erzincan' İliç'te meydana gelen maden faciası sonrası alana geç giden Özhaseki, kendisine yöneltilen eleştirilere "Bir ay kadar önce 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Buradaki hadisenin olduğu gün de devamlı 2 saatlik bir operasyon daha geçirdim, hastanede kaldım doktorlar nezaretinde uzunca bir süre tedavi oldum. Olayın ilk olduğu andan itibaren narkozun terisinden kurtulmamla birlikte çevreden sorumlu bakan yardımcımız arkadaşımız burada olduğu için olayları anbean takip ettim. Gelememe nedenim sağlık nedenleri, eğer özür dilemem gerekirse tüm kamuoyundan özür dilerim" şeklinde bir açıklama ile cevap vermişti.