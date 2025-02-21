Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya önemli görev - Son Dakika
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Politika

Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya önemli görev

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23 Şubat'ta düzenlenecek olan AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongre öncesi, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun parti yönetiminde önemli bir göreve getirileceği iddia edildi. İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Zorlu'nun, kongrede 'Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı' adlı yeni bir birimde görev alacağı öne sürüldü. Bu atama ile Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı unvanını da alacak.

21.02.2025 09:37  Güncelleme: 09:45
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AK Parti'nin "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganıyla 23 Şubat'ta düzenleyeceği 8. Olağan Büyük Kongre öncesinde siyasi kulislerde hareketlilik sürerken, önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti saflarına katılan "Akşener'in sağ kolu" olarak bilinen Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun parti yönetiminde kritik bir göreve getirileceği öne sürüldü.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİ VERİLECEK

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın canlı yayında paylaştığı bilgilere göre, kongrede "Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı" adıyla yeni bir birim oluşturulacak ve bu başkanlığın başına Kürşad Zorlu getirilecek. Böylelikle Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı unvanıyla parti yönetiminde aktif rol alacak.

AK PARTİ'YE TRANSFER OLMUŞTU

Kürşad Zorlu, 2 Ocak 2025'te İYİ Parti'den istifa etmiş, 21 Ocak 2025'te ise AK Parti'ye katılmıştı. AK Parti Ankara İl Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine parti rozeti takdim edilen Zorlu, o törende yaptığı konuşmada, " Türkiye'nin geleceği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Siyaset kulislerinde büyük yankı uyandıran bu iddia hakkında AK Parti cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, Kürşad Zorlu'nun kongre sonrası partide önemli bir sorumluluk üstleneceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Kulisler hareketlendi! Erdoğan\'dan Kürşad Zorlu\'ya önemli görev

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Son Dakika Politika Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Kürşad Zorlu'ya önemli görev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ercan Bey:
    Takip ettiğim önemli ve ülke için başarılı olacağına inandığım siyasetçilerden. Bence güzel olur... 40 158 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    hani siyasi ahlka sigmiyor diyordunuz siyasetçi transferine ?? 119 13 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Talan düzeni. 96 6 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Çok seveeer., yeni elemanlarını kullanıp kullanıp atmayı... 91 10 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Bunu MHP den değil de sonradan katılan birisine vermesi de ayrıca komik olmuş. 66 6 Yanıtla
  • Deutschland:
    Kılıçdaroğlu na oynadığınız oyunun vebali altında elbet kalacaksınız rabbim buyukdur .. 50 14 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    birgün akp yide satar 57 5 Yanıtla
  • Ali Veli:
    kimler kimlerle beraber 51 4 Yanıtla
  • Casper:
    Kabine Değişikliği Başlasın Artık 14 29 Yanıtla
  • murat2069:
    NE BAKANLIGIIII NE BAKANLIGI TURK AKRABA BAKANLIGI NE İŞ YAPAR ACABA 23 3 Yanıtla
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