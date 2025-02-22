Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi - Son Dakika
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Politika

Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi

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AK Parti'de bugün gerçekleştirilecek 8. Olağan Kongre öncesi MKYK listesi belli olmaya başladı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, MKYK'da yer alacak.

22.02.2025 22:49
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AK Parti 8. Olağan Kongresi bugün gerçekleştirilecek. Kongre öncesi partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da (MKYK) şekillenmeye başladı. AK Parti MKYK'da dikkat çeken isimler yer aldı.

KÜRŞAD ZORLU AK PARTİ MKYK'DA

Bunlardan birisi de İYİ Parti'den istifa edip geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu oldu. Kulis bilgilerine göre Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi.

Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi



AK Parti'de MKYK'ya girdiği iddia edilen diğer isimler şu şekilde:

    • Mahir Ünal
    • Derya Ayaydın
    • Osman Gökçek
    • Emre Cemil Ayvalı
    • Mehmet Umur
    • Mevlüt Çavuşoğlu
    • Kürşat Zorlu
    • Ali İhsan Yavuz
    • Osman Nuri Kabaktepe
    • İsmail Can Gökbudak
    • Eyüp Kadir İnan
    • Cengiz Özdemir
    • Hasan Mısırcı Tekirdağ
    • Mustafa Varank
    • Mesut Özil
    • Sinan Akçıl
    • Prof. Dr. Zakir Avşar
    • Ayşe Keşir
    • Belgin Uygur
    • Nilhan Osmanoğlu

    MKYK VE MYK'DA SAYI DEĞİŞİYOR

    Öte yandan AK Parti MKYK ve MYK'da sayı değişimi olacağı öne sürüldü. Buna göre, TBMM'deki grup başkanı ve başkan vekilleri doğal MKYK üyesi olacak. MYK'da da yeni Genel Başkan Yardımcılıkları ihdas edilecek.

    Kulisler kaynıyor! AK Parti\'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK\'ya seçildi

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    Son Dakika Politika Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (23)

    • Necmi güner:
      Mesut ve Sinan akçıl ne alaka ya . bir tane bilim adamı alın yani bu ne ya . 96 6 Yanıtla
      Alparslan:
      bilim adamlarını ceza evine alioz ya da yurt dışına ;)) 5 1
    • Tolga A.:
      bu saçmalık sadece muz cumhuriyetinde olur. Mesut özilin spor bakanı olması konuşuluyor. alman milli takımını seçip, sonra saçma sapan demeçlerle geçmişini aklamaya çalışan alman Mesut, yeni spor bakanımız. vay benim güzel ülkem 69 22 Yanıtla
    • Casper:
      Vayy Vayy Kürşata Bak Kimleri Elemiş 54 6 Yanıtla
    • Muhammed null:
      Mesut ozil,Sinan akcil ???? Yorumsuz :) 52 3 Yanıtla
    • Adem GS:
      mesut özil isim benzerliği herhalde...yoksa o kadar torpil olamaz.. 43 2 Yanıtla
      Tolga A.:
      Mesut Özille devam edin, halk bu saçmalıkları unutmayacak 2 0
    • Fatih Ersan:
      Osman Göttçek işte buna layıksınız meee 37 8 Yanıtla
    • Hasan Babacan:
      yalakspor ak-parti de yaparsa akparti yapar yalarsa mesut sinan yalar 36 7 Yanıtla
    • Oooo:
      Alman milli takımını tercih etmiş Mesut Özil Alman dili ili Ozıl 28 3 Yanıtla
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