AK Parti 8. Olağan Kongresi bugün gerçekleştirilecek. Kongre öncesi partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da (MKYK) şekillenmeye başladı. AK Parti MKYK'da dikkat çeken isimler yer aldı.
Bunlardan birisi de İYİ Parti'den istifa edip geçtiğimiz haftalarda AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu oldu. Kulis bilgilerine göre Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu MKYK'ya girdi.
AK Parti'de MKYK'ya girdiği iddia edilen diğer isimler şu şekilde:
Öte yandan AK Parti MKYK ve MYK'da sayı değişimi olacağı öne sürüldü. Buna göre, TBMM'deki grup başkanı ve başkan vekilleri doğal MKYK üyesi olacak. MYK'da da yeni Genel Başkan Yardımcılıkları ihdas edilecek.
Son Dakika › Politika › Kulisler kaynıyor! AK Parti'ye geçen Kürşad Zorlu, MKYK'ya seçildi - Son Dakika
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