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Bomba iddia: AK Parti'de İstanbul adaylığı için konuşulan isimler Ali Yerlikaya ve Murat Kurum - Son Dakika

Bomba iddia: AK Parti'de İstanbul adaylığı için konuşulan isimler Ali Yerlikaya ve Murat Kurum

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul ve Ankara'da hangi isimleri aday göstereceği merak konusu olurken, ilk ciddi adım bugün atıldı. 81 ilde gerçekleştirilen temayül yoklamasında 160 bin AK Parti üyesinin oy kullanması beklenirken, İstanbul için konuşulan isimlerin ikiye indiği ve yarışın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum arasında olduğu belirtiliyor.

Bomba iddia: AK Parti\'de İstanbul adaylığı için konuşulan isimler Ali Yerlikaya ve Murat Kurum
26.11.2023 - 15:03,  Güncelleme: 15:17
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AK Parti'de gözler belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki önemli kriterlerden biri olan temayül yoklamasına çevrildi.

EN ÇOK MERAK EDİLEN KONU İSTANBUL ADAYLARI

160 bin partilinin online oy kullanacağı seçim bugün yapılıyor. Temayül yoklaması tüm il ve ilçeler için yapılacak ama en çok merak edilen İstanbul adayları olacak.

KONUŞULAN İSİMLER İKİYE İNDİ

Duvar'da yer alan kulis bilgisine göre, İstanbul için son günlerde konuşulan isimler ikiye indi. Yarışın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum arasında olduğu belirtiliyor.

Kulisleri hareketlendiren iddia: AK Parti'de İstanbul adaylığı için konuşulan isimler Ali Yerlikaya ve Murat Kurum
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.

KURUM MU YERLİKAYA MI?

Yerlikaya'nın aday yapılması gerektiğini söyleyenler, "İstanbul'u mutlaka almalıyız, diyorsak hata yapma lüksümüz yok. Ali Yerlikaya İstanbul'u iyi biliyor. Bize oy vermeyen seçmen açısından da kamuoyu algısı çok iyi, karşılığı var. İcraat, hizmet odaklı kampanya açısından da avantajlı bir isim" diyor.

Kulisleri hareketlendiren iddia: AK Parti'de İstanbul adaylığı için konuşulan isimler Ali Yerlikaya ve Murat Kurum
Eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

"BİR HAZIRLIK YAPILDIĞI ORTADA"

Eski Bakan Murat Kurum'un aday olması gerektiğini savunanlar ise Kurum'un Karadenizli, genç ve icradan gelmiş bir siyasetçi olmasının avantajlarına dikkat çekiyor. Hatta Kurum'un İstanbul'da yaptığı çalışmalara dikkat çekenler, "Bakana git, çalış denilmiş, bir hazırlık yapıldığı ortada" diyor. Siyaset her zaman sürprizlere açık ancak bu iki ismin dışında birinin adaylığı şu anda 'sürpriz' olarak görülüyor. Adayın önümüzdeki iki hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

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Son Dakika Politika Bomba iddia: AK Parti'de İstanbul adaylığı için konuşulan isimler Ali Yerlikaya ve Murat Kurum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bomba iddia: AK Parti'de İstanbul adaylığı için konuşulan isimler Ali Yerlikaya ve Murat Kurum - Son Dakika
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