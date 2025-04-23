Kulisleri hareketlendiren iddia: PKK'nın fesih kongresi için yer ve tarih verildi - Son Dakika
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Politika

Kulisleri hareketlendiren iddia: PKK'nın fesih kongresi için yer ve tarih verildi

Kulisleri hareketlendiren iddia: PKK\'nın fesih kongresi için yer ve tarih verildi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "silah bırakma" ve "kendini fesih" çağrısında bulunduğu terör örgütü PKK'nın, bu hafta sonu kongresini yapacağını iddia edildi. En güçlü ihtimal olarak 27 Nisan Pazar günü olarak değerlendirilirken kongrenin Süleymaniye'de yapılacağı öne sürüldü.

23.04.2025 12:18
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik "silah bırakma" ve "kendini fesih" çağrısıyla ivme kazanan yeni çözüm sürecinde, geçtiğimiz günlerde DEM Parti İmralı heyeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelmişti. DEM Parti heyeti, süreçle ilgili yasal düzenlemeleri değerlendirmek üzere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmeye hazırlanırken, MHP lideri Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada, "PKK'nın kongresini toplayıp 27 Şubat İmralı çağrısına binaen örgütsel fesih işlemini tamamlaması, silahları da Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim etmesi akla ve adalete en uygun seçenektir" demişti.

TARİH VE YER BELLİ OLDU İDDİASI

Örgütün, silah bırakma ve kendini feshetme amacıyla kongreyi ne zaman toplayacağı merak konusu olurken, Karar yazarı Yıldıray Oğur, konuya ilişkin dikkati çeken bir iddiada bulundu. Oğur, "PKK'nın fesih kongresi muhtemelen bu hafta sonu yapılacak. En güçlü ihtimal 27 Nisan Pazar günü. Kandil'deki mağaralarda değil, Süleymaniye'de meskun mahal bir yerde yapılacak" ifadelerini kullandı.

Oğur'un yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Şimdi herkes Nisan sonundaki PKK'nın kendini fesih kongresini bekliyor.

Bunu nereden biliyoruz.

Çünkü AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nisan sonunda iyi haberler beklediklerini açıkladı.

DEM eşbaşkanı Bakırhan da "haftaya Salı başka bir gündemimiz olacağını" söyledi.

PKK'nın fesih kongresi muhtemelen bu haftasonu yapılacak.

En güçlü ihtimal 27 Nisan Pazar günü.

Muhtemelen Kandil'deki mağaralarda değil, Süleymaniye'de meskun mahal bir yerde yapılacak.

Ve biz kongrenin tarihinin ilanını güvenlik nedeniyle hiç duymayacağız.

Kongrenin yapıldığı haberini duyacağız.

Çözüm sürecinde işler yolunda gözüküyor."

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Abdullah Öcalan, Politika, 3-sayfa, Dünya, Pazar, Terör, Pazar, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Kulisleri hareketlendiren iddia: PKK'nın fesih kongresi için yer ve tarih verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Osman YILMAZ:
    bize bugünleri gösterenlerin Allah belasını versin o kadar şehit boşuna mı gitti ? terörle pazarlık yapılır mı dünyada kim yapmış ki biz yapalım artık demokratik olarak sandıkta bunu görerek oy kullanacağız 31 31 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !!!! 30 12 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    koymayın şuraya pis teröristin resmini 24 6 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Yapılacak olan kongre ye kimliği belirsiz bir hava aracı düşmesi iyi olur.. Böylece fesih gerçekledmis olur 15 8 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    hala daha fesih deniliyor dün akşam şehit vardı pençe kilit bölgesinde 1 uzm.onb. şehit oldu yani hala teröristler saldırı eylemlerini yapıyorlar hükümet cenahı da hala barış süreci fesih süreci diyor delirmemek elde değil 12 6 Yanıtla
  • [email protected]:
    PKK fesih yapsa ne olur yapmasa ne olur. Suriyede 70 bin kişilik YPK ordu kurmuş. Zaten pkk nın işlevi de kalmadı. Hepsi göz boyama göstermelik oyunlar. KCK komple kendini lağv etmedikçe gerisi yalan. 10 1 Yanıtla
  • engin7976744:
    MALAZGİRT'TE, ÇALDIRAN'DA, ÇANAKKALE'DE omuz omuza savaşan ve bu toprakları vatan yapan halklar ; KÜRTLER TÜRKLER, hainlere ve işgalci siyonist güçlere inat, er geç barışacak ve yeniden güçlü Türkiye'de beraber yaşayacağız... 1 0 Yanıtla
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