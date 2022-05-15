2023 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir yandan Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı merak edilirken, bir yandan da erken seçim tartışmaları güncelliğini koruyor.
Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, iktidar kanadı seçimler için şimdiden düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yönetiminin başta milletvekili ve belediye başkanlarına "sahada olun, halka dokunun" talimatı verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Haziran'dan itibaren ilk olarak bölge mitingleri daha sonra ise il il miting düzenleyeceği öğrenildi. Açılışlar adı altında sahaya çıkacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesi bir yıldan fazla süre bulunan seçime hazırlık olarak değerlendirildi.
Son Dakika › Politika › Kulisleri hareketlerinden iddia! AK Parti'ye seçim talimatları veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, haziranda meydanlara inecek - Son Dakika