Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Külliye'de ağırladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni Anayasa'nın zorunluluğuna dikkat çekti. Meclis'in yeni ve sivil anayasa yapmasının millete karşı ödevi olduğunu belirten, bu konuya daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Eylül ayının ilk mesai günü adli yıl açılış törenimizi gerçekleştirdik. Yeni yasama yılıyla birlikte inşallah yeni ve sivil anayasa meselesine biraz daha ağırlık vereceğiz. Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur.
Şunu çok net söylemek durumundayım: 15 Temmuz Millî İrade Destanı'na imza atan bir milletin darbecilerin yaptığı anayasa mecbur bırakılmasını doğru da adil de bulmuyoruz. Son yılların temsil zemini en geniş Meclisi olan 28. Dönemin yeni ve sivil anayasa yapması millete karşı ödevidir. Meclisin bu vazifesini yerine getirebilmesi için elimizden geleni yapacağız."
Erdoğan'ın açıklamasının yankıları sürerken, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı Külliye'de ağırladı. Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Politika › Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü - Son Dakika
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