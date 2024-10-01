Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı

Geniş Video İzle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında Sinan Ateş davası üzerinden sert sözlerle yüklendiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le TBMM'deki yeni yasama yılının açılışında tokalaştı. Bahçeli, DEM Parti sıralarına da giderek Grup Başkanı ve Başkanvekilleriyle de tokalaştığı görüldü. Özgür Özel, tokalaşma ile ilgili gelen eleştirilere, "Bugün Devlet Bey'in çok sert söylemleri var ama el sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık. Normalleşme herkese lazım." dedi.

01.10.2024 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün Devlet Bey'in çok sert söylemleri var ama el sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık. Sayın Bahçeli bugün DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı ile el sıkıştı, sohbet etti. Normalleşme herkese lazım.

TBMM'DE YENİ YASAMA YILI BAŞLADI

TBMM, 2 aylık aranın ardından yeniden kapılarını açtı. Meclis'te 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı ilginç anlara sahne oldu.

BAHÇELİ, ÖZGÜR ÖZEL'LE TOKALAŞTI

Partisinin grup toplantısında, Sinan Ateş davası üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ağır ifadeler kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te bambaşka davrandı. Bahçeli, yanına gelen Özgür Özel'le ayağa kalkıp tokalaştı.

ÖZGÜR ÖZEL: NORMALLEŞME HERKESE LAZIM

CHP lideri Özgür Özel, Bahçeli'yle tokalaşmasına ilişkin şunları söyledi: "Bugün Devlet Bey'in çok sert söylemleri var ama el sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık. Sayın Bahçeli bugün DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı ile el sıkıştı, sohbet etti. Normalleşme herkese lazım."

DEM PARTİ SIRALARINA DA GİTTİ

Ayrıca MHP lideri Bahçeli, DEM Parti sıralarına da gitti. Bahçeli, DEM Parti Grup Başkanı ve Başkan Vekilleri ile tek tek tokalaşmayı ihmal etmedi.

Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı

BAHÇELİ: AKBABALARIN KANATLARINI YOLARIZ

Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Özgür Özel'i şu sözlerle hedef aldı: "Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel, iddialıların şahsın gibi çürüktür. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız."

Kürsüde başka Meclis\'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel\'le tokalaştı

Devlet Bahçeli, Sinan Ateş, Özgür Özel, DEM Parti, Politika, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Selim Kayisi:
    Olum kafanız mı iyi sizin? Bunlar sadece siyasi rakip. Hizbullah ile israil cephesi mi ? Hamas ile netenyahu mu bunlar ? Neden tokalaşmasın ? 65 7 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    siyaset 2 yüzlü 49 13 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Tanımamıştır :) 38 17 Yanıtla
  • caps lock:
    Bahçeli, Özgür Özel'i tanıyor mu acaba :)) Danışmanlar ne derse Bahçeli garibim onu söylüyor. 35 15 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    A Haber: Selamun aleyküm sayın izleyiciler. Makarnaların suyu kaynıyor mu. Şimdi hükümetin hazırladığı haber bültenini sunuyoruz. 30 16 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    olması gereken de bu, meclisteki partiler birbirlerine düşman mı olmalı? halk zaten sıkıntılı, bir mecliste hır gür, hiç yakışmıyor. 35 6 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    kime yanaşacağını iyi bilir rüzgar tersine dönünce siyaseten hemen kapaklanacagi yeri bilir o bilir ... 20 10 Yanıtla
  • Özkan Eken:
    Haber başlığına bak ne yani yüzünemi tükürecekti !? 21 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    kısır dönguleri bırakın millet için bir şeyler yapın doğrusu bu 21 0 Yanıtla
  • sedat ümit sarı:
    hepiniz aynısınız. 12 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 İsrail’i vuran İran’dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan bir açıklama daha: Daha yıkıcısı olacak
19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:09:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement