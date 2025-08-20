Kurtulmuş: Dünkü gelişme beni haklı çıkardı, zehir gruplara karşı uyarmıştık

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 5. kez bir araya geldi. Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyonun dünkü toplantısı öncesinde Meclis önünde beyaz Toros yakılmasına değinerek ''Dünkü gelişme beni haklı çıkardı, zehirli grupların olduğunu biliyorduk, uyarmıştık'' ifadelerini kullandı.
20.08.2025 14:39:31. #7.11#
