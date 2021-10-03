Kurtulmuş, Ordu'da Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Önce şunu söyleyeyim, Türkiye'yi artık kimin yöneteceğinin kararını içerideki birtakım vesayet odakları veremeyeceği gibi dışarıdaki birtakım vesayet odakları hiç veremeyecek, Türkiye'ye yön çizemeyeceklerdir." dedi.

Kurtulmuş, Ordu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin salgının ağır şartlarının bir sonucu olarak hafif bir duraksamanın ardından bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,4 büyüyecek kadar güçlü bir ekonomik performansa ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin aynı zamanda ihracatta önemli rekorlar kırdığına işaret eden Kurtulmuş, "Bunları şunun için söylüyorum, bu zor şartlar içerisinde, dünyanın yaşadığı bu zor şartlara ilaveten bölgenin ve Türkiye'nin yaşadığı şartlara rağmen Türkiye hiçbir meseleyi ötelememiş, bu meselelerin hepsini çözmek için gayretle mücadele etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün bu süreçleri takip ederek Türkiye'nin doğru yönde ilerlemesini temin etmiştir." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin bu süreçteki başarılarına rağmen birilerinin ise hayata hep karamsar pencereden baktığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de tabii ki bardağın boş tarafları var, bardağın sadece az olan taraflarını anlatmakla vakit geçirdiklerini, hatta olumsuz algı üzerinden halkın üzerinde bir karamsarlık oluşturmak için çalıştıklarını gayet iyi biliyor, gayet iyi takip ediyoruz. Bizler AK kadrolar olarak evet Türkiye'nin meselelerini biliyoruz, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün Türkiye'yi yöneten kadrolar olarak nelerin eksik olduğunun, tamamlanmadığının farkındayız. Vatandaşımızın çektiği birtakım zorlukların farkındayız, onun içindir ki Sayın Cumhurbaşkanımız, örnek olsun diye söylüyorum, 'Hayat pahalılığının üstüne sonuna kadar gideceğiz ve bu hayat pahalılığının nedenlerini ortadan kaldıracağız.' dedi mi? Dedi ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz."

Numan Kurtulmuş, 2023'ün Türkiye için tam manasıyla önemli bir gelecek seçimi olacağının altını çizdi.

Birilerinin Türkiye'nin bu süreçlerde yönetilemez bir ülke olmasını istediğini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Birileri Türkiye'nin geriye dönmesini istiyor, birileri Türkiye'de tekrar eski dönemin tartışmalarının gündeme gelmesini istiyor. Hatta, hatta artık dışarıdan ısmarlama yazıların yazıldığı bir döneme giriyoruz. Bugün okuduğumuz bir yazıda da artık 'Türkiye'yi Sayın Tayyip Erdoğan yönetemeyecek kadar hastadır, onun için onun yerine başka birileri hazırlanmalıdır.' gibi yazılar yayınlanmaya başladı. Önce şunu söyleyeyim, Türkiye'yi artık kimin yöneteceğinin kararını içerideki birtakım vesayet odakları veremeyeceği gibi dışarıdaki birtakım vesayet odakları hiç veremeyecek, Türkiye'ye yön çizemeyeceklerdir."

AK Parti'nin siyasi hareketinin Türkiye'deki en önemli başarılarından birinin demokratik istikametten asla vazgeçilmemesi olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, "İlerleme yolundan asla vazgeçmemesidir, Meclis açık olduğu sürece meşruiyet bütünüyle milletten devşirildiği sürece Türkiye'de AK Parti'nin sırtını yere getirecek, Türkiye'nin sırtını yere getirecek hiçbir güç yoktur ve olmayacak Allah'ın izniyle." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı sistemi

Kurtulmuş, milletin oy kullandığını, Başbakanlık sisteminin bittiğini ve yerine Cumhurbaşkanlığı sisteminin geldiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu sistemi revize edersiniz, bu sistemin eksik taraflarını tamamlarsınız, bu ayrı konu ama millet oy vermemiş, Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemiş gibi konuşamayız. Şimdi Tayyip Erdoğan gitsin, hedefleri bu, e tamam Tayyip Erdoğan gitsin, nasıl gidecek? Önce birisi dedi ki 'Ben Cumhurbaşkanı adayıyım.', arkasından başka birisi 'Ben de Cumhurbaşkanı adayıyım.' Sonra başka birisi dedi ki 'Ben başbakanlığa adayım.', hayda. Başbakanlığa adaysınız da başbakanlık müessesesi ortada yok, öyle mi? Getirebilirsiniz, buyurun. Önce Tayyip Erdoğan'ı yenebilecek bir seçim stratejisi ortaya koymanız lazım. Hepsi bir araya getirecekler, sadece karşıtlık üzerinden bir şey yapacaklar da peki o karşıtlık üzerinden yaptığınız o koalisyonu hangi ana fikrin etrafında tutacaksınız? 'Sonrasına bakarız.' diyor, bir tanesi bana cevap verdi geçen gün, 'Siz seçimi getirin de biz bir günde kimin başkan olacağını buluyoruz.' diyor. E arkadaş ne zamandır kimin başkan olacağını bir türlü bulamadınız."

Başkan adayının kim olacağına kapalı kapılar ardında karar verilmeyeceğini belirten Kurtulmuş, "Adayın kim olacağına milletin önünde, milletin değerlerinden, zihninden, gönlünden geçen bir şekilde karar verilir. Bizim gücümüz bu, diyoruz ki Allah'ın izniyle hep beraber, Cumhur İttifakı ile birlikte, bu ittifakı daha fazla insanların bu işin içerisine girmesini sağlayarak Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı yapacağız." dedi.

Numan Kurtulmuş, siyasette karşıt olmanın bir anlam ifade ettiğini ancak karşıtlık üzerinden bir şeyin bina edilemeyeceğine vurgu yaparak, "Bunu tekrar tekrar söylüyoruz. Peki tamam birisini başkan yaptınız, oraya koydunuz varsayalım, o da oraya seçildi, o zaman ne yapacaksınız? Şimdi öyle bir başkan arayışına girecekler ki tabanı olmasın, otur dediğimiz zaman otursun, kalk dediğimiz zaman kalksın. Bize hatta mutabakat yapabilirsek yapalım ve bu bir sene, iki sene içerisinde parlamenter sisteme geri dönsün. Milletin oylarıyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanına millet oraya Cumhurbaşkanı ol diye varsayıyoruz koydun oraya, ondan sonra onu kaldırıp yerine ne koyacaksın? Onu da sonra düşünürüz diyorlar." şeklinde konuştu.

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem CHP için ne ifade eder? İyileştirilmiş parlamenter sistem İYİ Parti için ne ifade eder?" diye soran Kurtulmuş, "HDP bu ittifakın neresindedir? Ben ona açık ittifak, gizli ortaklık diyorum. İttifakları açıktır, ortaklıkları gizlidir. Niçin? Çünkü biliyorlar ki HDP'yi ittifakın içerisine koyarlarsa CHP'nin ulusalcı, Kemalist, vatansever bazı unsurları oy vermeyecek, İYİ Parti'nin de milliyetçi unsurları oy vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, bunun için ortaklığın gizli, ittifakın açık olduğunu dile getirerek, "İyi tamam, onu ortadan kaldırmak için biliyorsunuz HDP bir tutum belgesi açıklamış oldu, diyor ki benim tam söylediğimi itiraf ediyor aslında. 'Biz herhangi bir ittifak içerisinde değiliz.' diyor. İyi de ittifakı gizlediklerini ortaya koyuyorlar." ifadelerini kullandı.