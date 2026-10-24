Kurtulmuş, Sultanbeyli\'de İsrail\'in zulmüne yönelik eleştirisini yineledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugünler siyonist rejimin iyi günleridir. Önlerinde onları bekleyen çok daha zor, çok daha tehlikeli yollar olduğunu hatırlatmak isterim. Bütün insanlık, insanlığın vicdanı sokaklara çıkarak İsrail'in bu zulmüne, siyonizmin bu çılgınlığına 'dur' demektedir ve inşallah bu çılgınlık durdurulacak ve Filistin sonunda özgür olacaktır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultanbeyli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Kültür, Eğitim ve Sosyal Yatırımlar Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni" ne katıldı.

"Bugüne kadar Sultanbeyli İstanbul'un en çok hizmet alan ilçelerinden, en çok hizmet üreten ilçelerinden birisi oldu"

Törende konuşan Kurtulmuş, "Yıllar yıllar evvel Sultanbeyli'ye ilk geldiğim zamanları hatırlıyorum. Yol yok, iz yok; yağmur yağdığı zaman belli bir yere kadar gidiyorsunuz ve ondan sonra yürüyerek devam etmek zorunda kaldığınız, köyden bozma bir Sultanbeyli vardı. Ne köy olmuş ne belde olmuş, zaten ilçe hiç olmamış bir Sultanbeyli vardı. Allah'a çok şükür, yıllar içerisinde Sultanbeyli'ye çok geldik. Her geldiğimizde çok daha ileriye gittiğini gördük. Bugüne kadar Sultanbeyli İstanbul'un en çok hizmet alan ilçelerinden, en çok hizmet üreten ilçelerinden birisi oldu. Bundan dolayı, burada, bu şehirde, bu ilçede emeği geçen geçmiş bütün belediye başkanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, emekleri var olsun" dedi.

"Büyük Türkiye'nin en önemli göstergelerinden birisi de hiç şüphesiz şehirlerimizdir"

"Biz hep büyük, güçlü Türkiye hedefinden bahsettik. Hep Türkiye'nin güçlenmesinden, daha ileriye gitmesinden bahsettik" diyen Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz genel olarak ekonomiden savunma sanayiine, dış politikadan ülkede, içeride hukuk ve demokrasi alanındaki reformlara kadar bir sürü reformu, birçok reformu gerçekleştirirken aynı zamanda güçlü Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin en önemli göstergelerinden birisi de hiç şüphesiz şehirlerimizdir. Türkiye güçlenirken şehirlerimizin yerinde sayması asla düşünülemez. Dolayısıyla güçlü bir Sultanbeyli, aynı zamanda güçlü Türkiye'nin bir aynasıdır ve onun yansımasıdır. Her alanda güçlü bir hale getirilmesi için hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimin el ele, omuz omuza, iç içe geçerek çalışması her türlü takdirin üstündedir. Ümit ediyorum ki bu çalışma temposuyla Sultanbeyli önümüzdeki dönemde de fevkalade güçlü şekilde hizmet almaya ve hizmet üretmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Dünya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en zor dönemlerindendir"

Her şeyden evvel dünyanın fevkalade zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Kurtulmuş, "Akşamları televizyonlarınızı açtığınızda neredeyse dünyanın hemen hemen her yerinde çatışmaları, gerilimleri, alt üst oluşları, mücadeleleri, hatta daha ötesinde küresel savaş, Dünya Savaşı boyutunda sözleri dinliyor, bunlarla ilgili yorumlara şahit oluyorsunuz. Diyebiliriz ki dünya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en zor dönemlerindendir. Yeni bir sistemin kurulamamış olması, dünyadaki bu çatışma ve gerilimleri daha fazla artırıyor, artırmaya da devam edecek gibi görünüyor. Bu gerilimlerden, bu çatışmalardan fazlasıyla nasibini alan bölge ise bizim tam da göbeğinde olduğumuz, tam da merkezinde olduğumuz bu coğrafyadır. Bir tarafında hemen kuzeyimizde Rusya-Ukrayna, doğuda Kafkaslar, hemen batımızda Balkanlar, güneyimizde Akdeniz ve özellikle Orta Doğu bu coğrafyadaki gerilimler ve tartışmaları devam ediyor. Böylesine kritik bir dönemde, böylesine zor bir coğrafyada bu bölgede ayakta, iki ayağımız üstünde güçlü bir şekilde durmaktan başka hiçbir şansımız yoktur. Türkiye bu anlamda birinci önceliğini, bu bölgesel çatışma ve küresel gerilimlere rağmen güvenlik ve istikrarını birinci önceliği olarak seçmiş ve bunu sağlamak için bütün gücüyle mücadele ediyor" şeklinde konuştu.

"Bundan sonra önümüzdeki dönem Türkiye'nin önlenemez yükselişinin yaşandığı bir dönem olacaktır"

Başkan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye böylesine zor bir coğrafyada Allah'ın lütfuyla, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tam manasıyla bir istikrar adası olmaya devam ediyor. Bu istikrar adası olma vasfımızın her türlü kazanımımızdan çok daha değerli olduğunun altını çizmek isterim. Allah bu ülkeye istikrarsızlığı, kargaşayı ve karışıklığı asla göstermesin. Bu istikrarımızın uzun yıllar, kıyamete kadar güçlenerek devam etmesini arzu ederiz. Türkiye hem bölgesinde bir istikrar adası, hem de yeni dünyanın, yeni bundan sonraki gelişmelerde parlayan bir yıldızı olmayı kendi kafasına koymuş, bu hedefle yola devam ediyor. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırılan hedef tam da bunun yansımasıdır. Önümüzdeki dönem sizi temin ederek söylüyorum ki bunu sadece bir temenni olarak değil, uluslararası ilişkilerdeki, dünya sistemindeki gelişmeleri okuyabilen birisi olarak söylüyorum: Bundan sonra önümüzdeki dönem Türkiye'nin önlenemez yükselişinin yaşandığı bir dönem olacaktır. "Bunun için çevremizdeki bütün çatışmalarda ana tercimiz müzakerenin devam etmesi, masanın açık tutulması, diplomasi yoluyla en zor sorunların bile çözülebilir olduğu gerçeğidir. Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerilime ya da Orta Doğu'daki çatışmalara kadar her alanda Türkiye olarak bütün ilgili taraflara müzakere yolunun tek çıkar yol olduğunu tavsiye ediyor, müzakereyle barış masasında sonuç alınabileceğini her tarafa terk etmeye, tavsiye etmeye devam ediyoruz."

"Ne yazık ki bazı ülkeler bu savaşı bitirmek istemediği için 2022'nin mart ayından bu yana savaş devam ediyor"

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Kurtulmuş, "Bildiğiniz gibi tam da iki tarafı İstanbul'da bir araya getirmiş ve anlaşma masasına oturtmuşken, ne yazık ki bazı ülkeler bu savaşı bitirmek istemediği için 2022'nin mart ayından bu yana savaş devam ediyor. Artık tamamıyla sonsuz bir yıpratma savaşına dönmüş olan bu savaş, Rusları da, Ukraynalıları da bıktırmıştır. Esasında söyledikleri çok yüksek perdeden sözlere rağmen her iki tarafta çoktan anlaşmaya razıdır. Neredeyse 120 dolar seviyesine yükselen petrol fiyatları sadece İran'ı, Amerika'yı ya da bölge ülkelerini değil, Türkiye dahil bütün dünya ülkelerini yakından etkilemektedir. Yine bu hafta sonu Avrupa'nın hemen hemen her şehrinde, başkentinde görülmesi muhtemel büyük sokak kavgalarının arkasında da devam eden bu bölgesel savaşların etkileri olduğu aşikardır. Fransa'nın, İtalya'nın ya da başka ülkelerin şehirlerinde insanların sokaklara çıkarken yandıkları en önemli şeylerin başında petrol fiyatları olmak üzere insanların geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Bugünler siyonist rejimin iyi günleridir, önlerinde onları bekleyen çok daha zor, çok daha tehlikeli yollar olduğunu hatırlatmak isterim"

Dünyadaki en önemli sorun ise İsrail'in 3 yılı aşkın bir süredir Filistin'de gerçekleştirmiş olduğu soykırım ve insan hakları ihlalleri olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş şunları söyledi:

"Bugün geldiğimiz noktada meselenin sadece Gazze olmadığı, meselenin sadece Hamas'ın 7 Ekim olayları olmadığı artık ayan beyan ortadadır. Mesele Gazze'deki bütün insanların da öldürülmesinden ibaret olmadığı İsrail için anlaşılmıştır. İsrail sadece Gazze'de değil, Batı Şeria, Filistin topraklarında da insanlara her türlü zulmü yapmakta, bırakın insanlara zeytin ağaçlarını bile kökünden keserek insanlık suçu işlemektedir. Ayrıca İsrail'in Batı Şeria sınırlarında, Filistin topraklarında İsrail'in işgal ettiği topraklarda işlenecek suçlardaki Arap asıllılara idam cezasını verecek kadar gözünün dönmüş olması da maalesef sadece İsrail yönetimi için değil, bunu önleyemeyen uluslararası sistem ve dünya bakımından bir insanlık dramıdır. Burada bu konuda en önemli etkiyi ortaya koyan, her platformda Filistin meselesine sahip çıkan Türkiye'dir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, her platformda Türkiye İsrail'in karşısında, Filistin halkının yanında yer almaya devam etmektedir. Şunu da söyleyeyim; Zulüm asla abad olmaz, zalim asla istediği her şeyi gerçekleştiremez. Bendeniz de parlamenter diplomasisi çerçevesinde son 3 yıldır yaptığım bütün temaslarda ve uluslararası temaslarda şunu görüyorum: Bundan 2-3 sene evvel İsrail'e toz kondurmayan ülkeler bile, şimdi İsrail'in Filistin'e karşı işlemiş olduğu suçlar yüzlerine söylendiğinde seslerini dahi çıkaramamakta, gırtlaklarını dahi çıkaramamaktadır. Dünyanın en büyük medya gücüne sahip olabilirsiniz. Dünyanın en büyük finans gücüne sahip olabilirsiniz. Daha açık söyleyeyim; dünyanın neredeyse birçok başkentini de yönetebilirsiniz. Ama zalimseniz, haksızsanız, sözünüzün beş para değeri yoktur ve insanlar gelir bir gün sözünüzün de, sizin de değersiz insanlar olduğunuzu anlar. Bugün İsrail böyle bir noktaya doğru hızla gelmiştir. Şimdi seçimlerine birkaç gün kala her türlü melaneti işlemeleri mümkündür. Her türlü zulmü işlemeleri mümkündür. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bunu size moral vermek için söylemiyorum bugünler siyonist rejimin iyi günleridir. Önlerinde onları bekleyen çok daha zor, çok daha tehlikeli yollar olduğunu hatırlatmak isterim. Bütün insanlık, insanlığın vicdanı sokaklara çıkarak İsrail'in bu zulmüne, siyonizmin bu çılgınlığına "dur" demektedir ve inşallah bu çılgınlık durdurulacak ve Filistin sonunda özgür olacaktır."

"50 yıllık terörle mücadelede kazananlar terör ve savaş baronları oldu"

Cumhuriyetin ilk yüzyılının en önemli sorunu olan terör meselesinin geride bırakılması ise Türkiye'nin iç politika bakımından birinci önceliği olduğunu vurgulayan Kurtulmuş," 2 seneden yürütülmekte olan, geçtiğimiz Ağustos ayında da çıkarılan ve 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen yasayla birlikte "Terörsüz Türkiye" konusunda çok ama çok önemli bir adım atılmıştır. Parlamentodaki çalışmalarda yakinen takip ettiğiniz gibi, bütün siyasi partilerin katılımıyla bir rapor hazırlanmış ve önümüzde bir yol haritası olarak bunu kabul etmiş olduk. Şimdi yasanın gereği olarak da bu konuyla ilgili adımlar atılacak ve artık Türkiye'de terör örgütü bütün silahlarını teslim ederek kendisini feshedecek ve böylece Türkiye esenlik yurdu, barış yurdu olma noktasında bir önemli adımı daha geride bırakacaktır. 50 yıllık terörle mücadelede kazananlar terör ve savaş baronları oldu. Şimdi barışın, esenliğin, kardeşliğin temin edilmesiyle birlikte kazanan milletimiz olacak, 86 milyon vatandaştır olacak. Kazanan barış ekonomisi olacaktır. Türkiye'nin her yerinde, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere her tarafında halkımız alın teriyle üretecek ve helalinden kazanacaktır" dedi.

"Barış ekonomisi tıkır tıkır çalışmaya başlamış, üretmeye başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun, Türkiye için bir zenginlik vesilesi olsun"

Kurtulmuş sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz sene yaklaşık 40'ın üzerinde milletvekili arkadaşımla birlikte meşhur Gabar Dağı'na gittik. Gabar Dağı, daha yakın zamana kadar hiçbir sivilin giremediği, dağlarında bombaların patladığı, çatışmaların yaşandığı bir bölgemizdi. Şimdi Gabar Dağı'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kuyuları açtılar ve bizim gittiğimiz törenle birlikte de Gabar'da petrol üretim töreni gerçekleşmiş oldu. ve burada bu törenden sonra da şu anda günlük 85 bin varil petrol Gabar'dan üretiliyor. Barış ekonomisi tıkır tıkır çalışmaya başlamış, üretmeye başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun, Türkiye için bir zenginlik vesilesi olsun. İnşallah Suriye'de PYD'nin hızlı bir şekilde yeni Suriye yönetimiyle entegre olması çalışması başarıyla devam ediyor. Ardından Irak'ta da eş zamanlı olarak bu ay içinde başlatılan silahlı milis grupların silahlarını terk ederek merkezi devlet otoritesinden başka hiçbir silahlı gücün kalmaması süreci de başarılı bir şekilde yürüyor. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte hem terörsüz bölge inşa edilecek hem de artık bu bölgenin halkları daha yakın işbirliği içerisinde hareket edecek."

Program, dualar eşliğinde canlı bağlantılarla gerçekleştirilen temel atma törenlerinin ardından sona erdi.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda davetli katıldı.