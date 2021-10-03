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Kurtulmuş: Türkiye, pandemiyle başa çıkabilen ender ülkelerden birisidir (2) - Son Dakika

Kurtulmuş: Türkiye, pandemiyle başa çıkabilen ender ülkelerden birisidir (2)

03.10.2021 20:21
Kurtulmuş: Türkiye, pandemiyle başa çıkabilen ender ülkelerden birisidir (2), System.String[]

'GENÇLER ÜZERİNDEN BİR ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR'AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, partisinin Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

'GENÇLER ÜZERİNDEN BİR ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, partisinin Ordu İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Burada partililere hitap eden Kurtulmuş, gençler üzerinden algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Kurtulmuş, "Gençler üzerinde bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi ne diyorlar; Z kuşağı AK Parti'ye oy vermiyor. Z kuşağı bu yeniden güçlü Türkiye hedefine bağlı değil. Öyle mi? Yapılan bütün kamuoyu araştırmaları ortadır. Kendi yaptıkları araştırmaya baksınlar. Türkiye'nin en genç kuşağı dediğimiz 18-30 yaş kuşağında da Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir, açık ara birinci parti AK Parti'dir. Eksiğimiz var mı, var. Onun için gençlerimizle daha fazla ilgileneceğiz, daha fazla birlikte olacağız" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZ BİZİM GELECEĞİMİZDİR'Gençlerle irtibatlarını artırarak yollarına devam edeceklerini belirten Kurtulmuş, "Hep yıllardır şu konuşulurdu; Türkiye'ye falancı gelse işgal etse, Irak gibi bizim milletimiz bir kurşun atmadan gençler teslim olur. Bizim gençler pop gençliğidir, şu gençliğidir diyen, böyle boş laflar konuşanlar vardı. Türk gençliği, ne kadar çok kendi hürriyetine sahip çıktığını 15 Temmuz gecesi göstermiştir ve bizim gençliğimiz tankların önünde çıplak bedenleriyle yatabilecek bir büyük cesareti, kararlılığı ortaya koymuştur. Gençlerimiz bu anlamda bizim geleceğimizdir. Bu geleceğimizle irtibatlarımızı artırarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.'2023 TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR GELECEK SEÇİMİ OLACAKTIR'

2023 yılında yapılacak olan seçimin önemine de değinen Kurtulmuş,  "2023 gerçekten Türkiye için tam manasıyla önemli bir gelecek seçimi olacaktır. Birileri Türkiye'nin bu süreçlerde yönetilemez bir ülke olmasını istiyor. Birileri Türkiye'nin gerisin geriye dönmesini istiyor. Birileri Türkiye'de tekrar eski dönemin tartışmalarının gündeme gelmesini istiyor. Hatta hatta artık dışarıdan ısmarlama yazıların yazıldığı bir döneme giriyoruz. Bugün okuduğumuz bir yazıda da; 'artık Türkiye'yi Sayın Recep Tayyip Erdoğan yönetemeyecek kadar hastadır, onun için onun yerine başka birileri hazırlanmalıdır' gibi yazılar yazılmaya başlıyor. Önce şunu söyleyeyim; Türkiye'yi artık kimin yöneteceğinin kararını içerdeki bir takım vesayet odakları veremeyeceği gibi, dışarıdaki bir takım vesayet odakları hiç veremeyecek, Türkiye'ye yol çizemeyeceklerdir. Cumhurbaşkanımız meclisin açılışında da söyledi; bizim siyasi hareketimizi Türkiye'deki en önemli başarılarından birisi, demokratik istikametten asla vazgeçmemesi. İlerleme yolundan asla vazgeçmemesidir. Meclis açık olduğu sürece meşrutiyet bütünüyle milletten devşirileceği sürece, Türkiye'de AK Parti'nin sırtını yere getirecek, Türkiye'nin sırtını yere getirecek hiçbir güç yoktur ve olmayacaktır. İstiyoruz ki; Allah'ın izniyle hep beraber Cumhur ittifakı ile birlikte, bu ittifakımızı daha fazla bu işin içerisine girmesini sağlayarak Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı yapacağız." dedi.


Kurtulmuş: Türkiye, pandemiyle başa çıkabilen ender ülkelerden birisidir (2)
Kurtulmuş: Türkiye, pandemiyle başa çıkabilen ender ülkelerden birisidir (2)
Kurtulmuş: Türkiye, pandemiyle başa çıkabilen ender ülkelerden birisidir (2)
Kurtulmuş: Türkiye, pandemiyle başa çıkabilen ender ülkelerden birisidir (2)
Kurtulmuş: Türkiye, pandemiyle başa çıkabilen ender ülkelerden birisidir (2)

Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Türkiye, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kurtulmuş: Türkiye, pandemiyle başa çıkabilen ender ülkelerden birisidir (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtulmuş: Türkiye, pandemiyle başa çıkabilen ender ülkelerden birisidir (2) - Son Dakika
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